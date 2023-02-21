Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів

Протягом минулого дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад Сумської області, всього зафіксовано понад 17 прильотів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: По територіях Есманьської, Білопільської, Краснопільської, Юнаківської громад зафіксовано понад 17 прильотів.

По Есманьській громаді о 08.40 з території РФ здійснено артилерійський обстріл − 3 прильоти. А з 08.50 росіяни били з мінометів по Білопільській громаді, 8 прильотів.

На Краснопільську громаду о 09.06 ворог скинув міну.

Юнаківська громада: з 09.15 теж був мінометний обстріл − 5 прильотів.