Россияне ударили по Сумщине из минометов

В течение прошлого дня враг совершил обстрелы 4 территориальных общин Сумской области, всего зафиксировано более 17 прилетов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: По территориям Эсманьской, Белопольской, Краснопольской, Юнаковской громад зафиксировано более 17 прилетов.

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По Есманьской громаде в 08.40 с территории РФ осуществлен артиллерийский обстрел - 3 прилета. А с 08.50 россияне били из минометов по Белопольской громаде, 8 прилетов.

На Краснопольскую громаду в 09.06 враг сбросил мину.

Юнаковская громада: с 09.15 тоже был минометный обстрел - 5 прилетов.