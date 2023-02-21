Путін може мобілізувати ще сотні тисяч росіян — NYT
Президент Росії Володимир Путін може мобілізувати ще більше росіян, ідеться про сотні тисяч осіб.
Джерело: The New York Times із посиланням на представників американської розвідки
Дослівно: "Представники американської розвідки кажуть, що вони отримують свідчення того, що незабаром він (Путін – ред.) може мобілізувати ще більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних".
Деталі: У виданні зазначається, що у зверненні до Федеральних зборів Путін знову заявить, що він рятує не лише Україну від "нацизму", але й Росію – від поглинання НАТО.
NYT пише, що це твердження здається європейцям безглуздим, але воно "стало об'єднуючим гаслом у Москві".
Видання також припускає, що президент РФ представить війну в Україні "як битву за відновлення російських історичних земель".
Нагадаємо: У вівторок, 21 лютого, центральні вулиці Москви перекриють для автотранспорту через послання російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.