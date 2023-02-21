Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина закликає своїх громадян не їхати в Росію

Ольга Глущенко Вівторок, 21 лютого 2023, 03:55
фото Getty Images

Міністерство закордонних справ Німеччини радить своїм громадянам відмовитися від поїздок до Російської Федерації.

Джерело: МЗС Німеччини

Деталі: Зокрема, наголошують у відомстві, це стосується поїздок в області, які близькі до кордону з Україною: Ростовську, Краснодарську, Курську, Саратовську, Воронезьку та Волгоградську.

Німеччина просить бути особливо уважними та обережними в період з 20 по 26 лютого, коли в РФ запланована низка заходів.

"Громадяни з подвійним громадянством (Росії та Німеччини – ред.) повинні пам'ятати, що російська влада розглядає їх лише як громадян Росії. Це стосується і можливого призову до російських збройних сил. Посольство не може надати їм консульський захист", – ідеться в повідомленні.

У МЗС також нагадують, що "використання німецьких кредитних карток, а отже, і зняття готівки в банкоматах, у Російській Федерації неможливе. Грошові перекази будь-якого виду з ЄС до Російської Федерації неможливі".

Підтримайте УП на Patreon

Теми: НімеччинаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Прем’єр Британії: Україна стане членом НАТО, над цим можна працювати прямо зараз

фото, відеоЗахисник Маріуполя з "Азова" Олег Мудрак помер – племінник бійця

Залужний призначив ексголову ГПУ Луценка командиром взводу ударних дронів - Сарган

відеоВ МЗС пояснили, чому Залужного не було на зустрічі з Байденом

У Держдепі запевнили: зміна президента США не призведе до зміни підтримки України

Ексміністру інфраструктури Пивоварському оголосили підозру 

Усі новини...
Німеччина
Німеччина повідомила, коли доставить в Україну Marder і боєприпаси для Gepard
Український солдат, який навчається на Leopard 2, порівняв німецькі танки з "Мерседесом"
Новий глава Міноборони Німеччини пообіцяв досягти перемоги України у війні
Останні новини
02:59
У ЄС виступили проти штрафів за нерозкриття активів РФ до подальших роз’яснень – ЗМІ
01:49
Новий міністр оборони Німеччини "зламав стриманість Берліна" у питанні зброї – експосол Мельник
01:33
Атаку росіян на аеродром в Гостомелі у перші дні війни допоміг відбити "коригувальник із народу" – ЗМІ
00:53
Лімітів електроенергії на 23 лютого "Укренерго" не передбачило
00:15
У Маріуполі пролунали вибухи в районі заводу ім. Ілліча – мерія
00:09
Україна намагається покращити відносини з Китаєм, але комунікація дуже складна – МЗС
23:49
Російський посол обіцяє, що Москва не застосує ядерну зброю "в цьому конфлікті"
23:47
відеоЗеленський розповів про результати на фронті й плани щодо нових санкцій
23:37
Прем'єр Чехії розповів, скільки важкої техніки Київ уже отримав від Праги
23:23
Росія – найбільша загроза НАТО, місце України – в Альянсі: заява лідерів "Бухарестської дев’ятки"
Усі новини...