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Німеччина закликає своїх громадян не їхати в Росію

Ольга Глущенко Вівторок, 21 лютого 2023, 02:55
Німеччина закликає своїх громадян не їхати в Росію
фото Getty Images

Міністерство закордонних справ Німеччини радить своїм громадянам відмовитися від поїздок до Російської Федерації.

Джерело: МЗС Німеччини

Деталі: Зокрема, наголошують у відомстві, це стосується поїздок в області, які близькі до кордону з Україною: Ростовську, Краснодарську, Курську, Саратовську, Воронезьку та Волгоградську.

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Німеччина просить бути особливо уважними та обережними в період з 20 по 26 лютого, коли в РФ запланована низка заходів.

"Громадяни з подвійним громадянством (Росії та Німеччини – ред.) повинні пам'ятати, що російська влада розглядає їх лише як громадян Росії. Це стосується і можливого призову до російських збройних сил. Посольство не може надати їм консульський захист", – ідеться в повідомленні.

У МЗС також нагадують, що "використання німецьких кредитних карток, а отже, і зняття готівки в банкоматах, у Російській Федерації неможливе. Грошові перекази будь-якого виду з ЄС до Російської Федерації неможливі".

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Теми: НімеччинаРосія
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