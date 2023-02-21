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Германия призывает своих граждан не ехать в Россию

Ольга ГлущенкоВторник, 21 февраля 2023, 03:55
фото Getty Images

Министерство иностранных дел Германии советует своим гражданам отказаться от поездок в Российскую Федерацию.

Источник: МИД Германии

Детали: В частности, отмечают в ведомстве, это касается поездок в области, которые близки к границе с Украиной: Ростовскую, Краснодарскую, Курскую, Саратовскую, Воронежскую и Волгоградскую.

Германия просит быть особенно внимательными и осторожными в период с 20 по 26 февраля, когда в РФ запланирован ряд мероприятий.

"Граждане с двойным гражданством (России и Германии - ред.) должны помнить, что российские власти рассматривают их только как граждан России. Это касается и возможного призыва в российские вооруженные силы. Посольство не может предоставить им консульскую защиту", - говорится в сообщении.

В МИД также напоминают, что "использование немецких кредитных карт, а следовательно, и снятие наличных в банкоматах, в Российской Федерации невозможно. Денежные переводы любого вида из ЕС в Российскую Федерацию невозможны".

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Темы: ГерманияРосcия
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