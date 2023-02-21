Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники за добу знищили більше 760 окупантів та 10 танків – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 21 лютого 2023, 08:45
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони вбили 760 окупантів, загальна кількість знищених російських загарбників досягла 144440 військових.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 144440 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3326 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6562 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2338 (+4) од,
  • РСЗВ – 471 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 243 (+0) од,
  • літаків – 299 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 873 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од,
  • спеціальної техніки ‒ 226 (+1).

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: війнаРосіяУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї РФ – WSJ

Прем’єр Британії: Україна стане членом НАТО, над цим можна працювати прямо зараз

фото, відеоЗахисник Маріуполя з "Азова" Олег Мудрак помер – племінник бійця

Залужний призначив ексголову ГПУ Луценка командиром взводу ударних дронів - Сарган

відеоВ МЗС пояснили, чому Залужного не було на зустрічі з Байденом

У Держдепі запевнили: зміна президента США не призведе до зміни підтримки України

Усі новини...
війна
Британська розвідка: жертви серед цивільних часто є наслідком застосування РФ невибіркової зброї
Глава МЗС Китаю заявив, що війна в Україні "виходить з-під контролю"
Росіяни вбили 3 жителів Донеччини за добу, 2 з них у Бахмуті – ОВА
Останні новини
08:09
Захисники за добу знищили 790 окупантів та підбили 16 танків - Генштаб
08:07
Син Януковича перевів бізнес у юрисдикцію РФ – ЗМІ
07:40
Британія нарощує виробництво зброї для допомоги Україні – міністр оборони
07:32
Кулеба впевнений, що попри потуги РФ ООН схвалить резолюцію з українською "формулою миру"
07:03
Через великі втрати під Вугледаром окупанти відмовляються йти у наступ – Генштаб
06:37
Сили оборони відбили близько 90 атак ворога – зведення
05:57
РФ може використати концепцію "історичних кордонів" для виправдання агресії проти Молдови – ISW
04:55
Зеленський і Сунак погодились, що Україна зараз може досягти реального прогресу на полі бою
04:35
США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї РФ – WSJ
03:37
Байден може не балотуватися на другий термін, демократи тихо обмірковують план "Б" – Politico
Усі новини...