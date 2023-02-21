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Захисники за добу знищили більше 760 окупантів та 10 танків – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 21 лютого 2023, 07:45
Захисники за добу знищили більше 760 окупантів та 10 танків – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони вбили 760 окупантів, загальна кількість знищених російських загарбників досягла 144440 військових.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 144440 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3326 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6562 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2338 (+4) од,
  • РСЗВ – 471 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 243 (+0) од,
  • літаків – 299 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 873 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од,
  • спеціальної техніки ‒ 226 (+1).

Теми: війнаРосіяУкраїна
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