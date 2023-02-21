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Защитники за сутки уничтожили более 760 оккупантов и 10 танков - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 21 февраля 2023, 08:45
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны убили 760 оккупантов, общее количество уничтоженных российских захватчиков достигло 144440 военных.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 21.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 144440 (+760) человек ликвидировано,
  • танков - 3326 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 6562 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 2338 (+4) ед,
  • РСЗО - 471 (+0) ед,
  • средств ПВО - 243 (+0) ед,
  • самолетов - 299 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2023 (+5),
  • крылатых ракет - 873 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5210 (+1) ед,
  • специальной техники - 226 (+1).

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Темы: войнаРосcияУкраина
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