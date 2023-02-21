Защитники за сутки уничтожили более 760 оккупантов и 10 танков - Генштаб
Вторник, 21 февраля 2023, 08:45
За минувшие сутки Силы обороны убили 760 оккупантов, общее количество уничтоженных российских захватчиков достигло 144440 военных.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 21.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 144440 (+760) человек ликвидировано,
- танков - 3326 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 6562 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 2338 (+4) ед,
- РСЗО - 471 (+0) ед,
- средств ПВО - 243 (+0) ед,
- самолетов - 299 (+0) ед,
- вертолетов - 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2023 (+5),
- крылатых ракет - 873 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5210 (+1) ед,
- специальной техники - 226 (+1).
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