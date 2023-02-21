Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Іспанії йдуть у відставку чиновники через замовлені потяги, які не поміщаються в тунелях

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 09:03
скриншот

Велика помилка в проєкті поїздів для двох північних регіонів Іспанії призвела до відставки двох високопоставлених чиновників транспортної галузі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

У 2020 році для регіонів Астурія і Кантабрія замовили 31 вузькоколійний поїзд приміського і середнього сполучення, але лише кілька тижнів тому з'ясувалося, що за початковим проєктом поїзди не помістилися б у тунелях цих регіонів.

Поїзди будуть перепроєктовані з урахуванням тунелів, але це призведе до значних затримок у їх постачанні. Інформація обурила обидва регіони і призвела до вимог відставки.

У понеділок державний секретар з транспорту Ісабель Пардо де Вера - права рука міністра - подала прохання про відставку, як і президент державної залізничної компанії RENFE Ісаяс Табоас.

Коли на початку лютого про помилку стало відомо, RENFE і державна компанія залізничної інфраструктури Adif звільнили двох високопоставлених чиновників.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Іспанія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї РФ – WSJ

Прем’єр Британії: Україна стане членом НАТО, над цим можна працювати прямо зараз

фото, відеоЗахисник Маріуполя з "Азова" Олег Мудрак помер – племінник бійця

Залужний призначив ексголову ГПУ Луценка командиром взводу ударних дронів - Сарган

відеоВ МЗС пояснили, чому Залужного не було на зустрічі з Байденом

У Держдепі запевнили: зміна президента США не призведе до зміни підтримки України

Усі новини...
Іспанія
Колишня дружина Путіна терміново продає квартири в Іспанії, побоюючись санкцій ЄС – ЗМІ
В Іспанії заарештували два українські судна – їх намагалися передати Росії
Іспанія проведе навчання 55 українських військових на танках Leopard
Останні новини
08:09
Захисники за добу знищили 790 окупантів та підбили 16 танків - Генштаб
08:07
Син Януковича перевів бізнес у юрисдикцію РФ – ЗМІ
07:40
Британія нарощує виробництво зброї для допомоги Україні – міністр оборони
07:32
Кулеба впевнений, що попри потуги РФ ООН схвалить резолюцію з українською "формулою миру"
07:03
Через великі втрати під Вугледаром окупанти відмовляються йти у наступ – Генштаб
06:37
Сили оборони відбили близько 90 атак ворога – зведення
05:57
РФ може використати концепцію "історичних кордонів" для виправдання агресії проти Молдови – ISW
04:55
Зеленський і Сунак погодились, що Україна зараз може досягти реального прогресу на полі бою
04:35
США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї РФ – WSJ
03:37
Байден може не балотуватися на другий термін, демократи тихо обмірковують план "Б" – Politico
Усі новини...