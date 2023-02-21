В Іспанії йдуть у відставку чиновники через замовлені потяги, які не поміщаються в тунелях

Велика помилка в проєкті поїздів для двох північних регіонів Іспанії призвела до відставки двох високопоставлених чиновників транспортної галузі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

У 2020 році для регіонів Астурія і Кантабрія замовили 31 вузькоколійний поїзд приміського і середнього сполучення, але лише кілька тижнів тому з'ясувалося, що за початковим проєктом поїзди не помістилися б у тунелях цих регіонів.

Поїзди будуть перепроєктовані з урахуванням тунелів, але це призведе до значних затримок у їх постачанні. Інформація обурила обидва регіони і призвела до вимог відставки.

У понеділок державний секретар з транспорту Ісабель Пардо де Вера - права рука міністра - подала прохання про відставку, як і президент державної залізничної компанії RENFE Ісаяс Табоас.

Коли на початку лютого про помилку стало відомо, RENFE і державна компанія залізничної інфраструктури Adif звільнили двох високопоставлених чиновників.