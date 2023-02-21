В Испании уходят в отставку чиновники из-за заказанных поездов, которые не помещаются в тоннелях
Крупная ошибка в проекте поездов для двух северных регионов Испании привела к отставке двух высокопоставленных чиновников транспортной отрасли.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
В 2020 году для регионов Астурия и Кантабрия был заказан 31 узкоколейный поезд пригородного и среднего сообщения, но всего несколько недель назад выяснилось, что по первоначальному проекту поезда не поместились бы в туннелях этих регионов.
Поезда будут перепроектированы с учетом тоннелей, но это приведет к значительным задержкам в их поставке. Информация возмутила оба региона и привела к требованиям отставки.
В понедельник государственный секретарь по транспорту Исабель Пардо де Вера - правая рука министра - подала прошение об отставке, как и президент государственной железнодорожной компании RENFE Исаяс Табоас.
Когда в начале февраля об ошибке стало известно, RENFE и государственная компания железнодорожной инфраструктуры Adif уволили двух высокопоставленных чиновников.