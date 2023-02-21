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В Испании уходят в отставку чиновники из-за заказанных поездов, которые не помещаются в тоннелях

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 09:03
скриншот

Крупная ошибка в проекте поездов для двух северных регионов Испании привела к отставке двух высокопоставленных чиновников транспортной отрасли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

В 2020 году для регионов Астурия и Кантабрия был заказан 31 узкоколейный поезд пригородного и среднего сообщения, но всего несколько недель назад выяснилось, что по первоначальному проекту поезда не поместились бы в туннелях этих регионов.

Поезда будут перепроектированы с учетом тоннелей, но это приведет к значительным задержкам в их поставке. Информация возмутила оба региона и привела к требованиям отставки.

В понедельник государственный секретарь по транспорту Исабель Пардо де Вера - правая рука министра - подала прошение об отставке, как и президент государственной железнодорожной компании RENFE Исаяс Табоас.

Когда в начале февраля об ошибке стало известно, RENFE и государственная компания железнодорожной инфраструктуры Adif уволили двух высокопоставленных чиновников.

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Темы: Испания
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