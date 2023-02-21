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Британська розвідка: жертви серед цивільних часто є наслідком застосування РФ невибіркової зброї

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 08:24
Британська розвідка: жертви серед цивільних часто є наслідком застосування РФ невибіркової зброї
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У британській розвідці відзначають, що у січні кількість випадків влучання в медичні та освітні заклади навіть зросла; причиною жертв серед українського цивільного населення називають передусім те, що РФ не особливо зважає на наслідки, коли застосовує зброю невибіркового ураження.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 21 лютого. 

Огляд цього разу цілковито присвячений питанню жертв серед українського цивільного населення, у ньому наводять цифри від інших структур. Так, на 13 лютого 2023 року в Офісі Верховного Комісара ООН з прав людини нарахували в Україні 18955 постраждалих цивільних за час повномасштабної війни, з яких 7199 осіб загинули. Організація при цьому визнає, що реальна кількість загиблих і постраждалих може бути більшою. 

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"Якщо грунтуватися на оцінках інших незалежних аналітиків, загинути могли понад 16 тисяч цивільних осіб", - зазначають в огляді.

Розвідка відзначає, що протягом січня 2023 року спостерігалися все частіші випадки, коли внаслідок бойових дій під удари потрапляли медичні та освітні заклади. 

"Такі інциденти і все нові й нові постраждалі серед цивільних значною мірою стають наслідком недостатньо вибіркового застосування Росією артилерії та інших систем озброєння, які "накривають площами", - додають в огляді. 

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У попередньому огляді прогнозували, що ближчим часом на російських військових зростатиме політичний тиск з вимогою продемонструвати якісь "перемоги" до річниці повномасштабної війни, а таких успіхів немає.

Теми: РосіяУкраїнавійнажертви
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