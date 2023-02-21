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Британская разведка: одна из причин гражданских жертв - применение РФ неизбирательного оружия

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 08:24
Британская разведка: одна из причин гражданских жертв - применение РФ неизбирательного оружия
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В британской разведке отмечают, что в январе количество случаев попадания в медицинские и образовательные учреждения даже возросло; причиной жертв среди украинского гражданского населения называют прежде всего то, что РФ не особо учитывает последствия, когда применяет оружие неизбирательного поражения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 21 февраля.

Обзор на этот раз полностью посвящен вопросу жертв среди украинского гражданского населения, в нем приводят цифры от других структур. Так, на 13 февраля 2023 года в Офисе Верховного Комиссара ООН по правам человека насчитали в Украине 18955 пострадавших гражданских за время полномасштабной войны, из которых 7199 человек погибли. Организация при этом признает, что реальное количество погибших и пострадавших может быть больше.

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"Если основываться на оценках других независимых аналитиков, погибнуть могли более 16 тысяч гражданских лиц", - отмечают в обзоре.

Разведка отмечает, что в течение января 2023 года наблюдались все более частые случаи, когда в результате боевых действий под удары попадали медицинские и образовательные учреждения.

"Такие инциденты и все новые и новые пострадавшие среди гражданских в значительной степени становятся следствием недостаточно избирательного применения Россией артиллерии и других систем вооружения, которые "накрывают площадями", - добавляют в обзоре.

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В предыдущем обзоре прогнозировали, что в ближайшее время на российских военных будет расти политическое давление с требованием продемонстрировать какие-то "победы" к годовщине полномасштабной войны, а таких успехов нет.

Темы: РосcияУкраинавойнажертвы
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