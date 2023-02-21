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Кількість загиблих внаслідок нового землетрусу у Туреччині досягла 6, постраждали майже 300 осіб

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 11:01

Внаслідок повторного землетрусу на південному сході Туреччини, де продовжують розбирати завали після руйнівних поштовхів 6 лютого, загинули шестеро осіб та майже 300 постраждали. 

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

У районі Дефне провінції Хатай знайшли ще трьох загиблих, кількість нових жертв з ними зросла до 6 осіб.

Кількість постраждалих через нові поштовхи досягла 294, 18 людей з серйозними травмами. 

Нагадаємо, 20 лютого у районі Дефне турецької провінції Хатай о 20:04 за місцевим часом стався землетрус магнітудою 6,4. Через три хвилини було зафіксовано інший землетрус магнітудою 5,8 з епіцентром у районі Самандаг. Через поштовхи не витримали деякі будівлі, які встояли під час найбільшого землетрусу 6 лютого.

Підтверджена кількість загиблих внаслідок землетрусів 6 лютого у Туреччині досягла 41020 осіб, останні цифри із Сирії - понад 5 800 загиблих.

Читайте також на цю тему: Корупція вбиває. Як забудовники і влада помножили кількість жертв землетрусу в Туреччині.

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Теми: Туреччиназемлетрус
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