Кількість загиблих внаслідок нового землетрусу у Туреччині досягла 6, постраждали майже 300 осіб

Внаслідок повторного землетрусу на південному сході Туреччини, де продовжують розбирати завали після руйнівних поштовхів 6 лютого, загинули шестеро осіб та майже 300 постраждали.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

У районі Дефне провінції Хатай знайшли ще трьох загиблих, кількість нових жертв з ними зросла до 6 осіб.

Реклама:

Кількість постраждалих через нові поштовхи досягла 294, 18 людей з серйозними травмами.

Нагадаємо, 20 лютого у районі Дефне турецької провінції Хатай о 20:04 за місцевим часом стався землетрус магнітудою 6,4. Через три хвилини було зафіксовано інший землетрус магнітудою 5,8 з епіцентром у районі Самандаг. Через поштовхи не витримали деякі будівлі, які встояли під час найбільшого землетрусу 6 лютого.

Підтверджена кількість загиблих внаслідок землетрусів 6 лютого у Туреччині досягла 41020 осіб, останні цифри із Сирії - понад 5 800 загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також на цю тему: Корупція вбиває. Як забудовники і влада помножили кількість жертв землетрусу в Туреччині.