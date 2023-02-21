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Количество погибших в результате нового землетрясения в Турции достигло 6, пострадали почти 300 человек

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 11:01

В результате повторного землетрясения на юго-востоке Турции, где продолжают разбирать завалы после разрушительных толчков 6 февраля, погибли шесть человек и почти 300 пострадали.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

В районе Дефне провинции Хатай нашли еще трех погибших, количество новых жертв с ними возросло до шести человек.

Количество пострадавших из-за новых толчков достигло 294, 18 человек с серьезными травмами.

Напомним, 20 февраля в районе Дефне турецкой провинции Хатай в 20:04 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6,4. Через три минуты было зафиксировано другое землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в районе Самандаг. Из-за толчков не выдержали некоторые здания, которые устояли во время крупнейшего землетрясения 6 февраля.

Подтвержденное число погибших в результате землетрясений 6 февраля в Турции достигло 41 020 человек, последние цифры из Сирии - более 5800 погибших.

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Темы: Турцияземлетрясение
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