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Білоруські й литовські активісти виявили схему продажу білоруських добрив в обхід санкцій ЄС

Вівторок, 21 лютого 2023, 10:51

Білоруські та литовські активісти виявили ланцюжок компаній, які вочевидь допомагали продавати білоруські добрива до Європи в обхід санкцій ЄС. 

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда". 

Йдеться про продукцію "Гродно Азот", який під санкціями з грудня 2021 року. Білоруський розслідувальний центр у партнерстві з литовськими розслідувачами Siena виявили дві компанії-прокладки, які допомагали підприємству торгувати з Європою.

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Одним з перших кроків у викритті стала "засідка" на білоруські фури на литовському кордоні, під час якої активісти-блокувальники з’ясували, що у них добрива з "Гродно Азоту".

Білоруські розслідувачі з’ясували, що "Гродно Азот", схоже, створило компанію-прокладку "Гриком", аби продавати свою продукцію під її іменем. Компанія з’явилася у 2021 році і належить Гродненському виконавчому комітету Підприємство очолив Віктар Русак - раніше співробітник "Гродно Азоту" понад 30 років, колишній депутат, а на виборах 2020 року - очільник виборчої дільниці на підприємстві. 

БРЦ вдалося отримати копію контракту, яка підтверджує, що "Гриком" взяло на себе зобов’язання продавати продукцію "Гродно Азот", а у згаданих фурах на кордоні були товари з маркуванням "Гродно Азот". Також виявили контракт "Грикому" з сербською компанією Wakler про купівлю добрив, при тому, що Сербія приєднувалася до цих санкцій ЄС. 

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Від водіїв вантажівок вдалося дізнатись, що вантажівки сербських покупців завантажують продукцію безпосередньо на "Гродно Азот" і водії заповнюють документи на бланках цієї компанії. 

Співвласник та директор Wakler заявив, що йому невідомо про те, що компанія вчинила щось протизаконне, а Віктар Русак відмовився від коментарів.

Також з’ясували, що восени 2022 ліцензію на експорт добрив у Білорусі отримала маловідома компанія "Техноспецтрейдинг". Покупцем мала стати компанія з Дубаю DP World Commodities and Logistics FZE. Журналісти проєкту Siena з’ясували, що йшлося про продаж 30 тисяч тонн добрив вартістю 15 млн євро. 

Копії документів про вантаж, які отримав БРЦ, дозволив відстежити маршрут постачання, і в ньому знову фігурували особи зі згаданого вище розслідування. Сертифікати, які "Техноспецекспорт" мав на постачання продукції до Дубаю, згадують стандарт ГОСТ 2081-2010, а таку продукцію у Білорусі виробляє лише "Гродно Азот". У той же час, "Техноспецекспорт" наполягає, ніби є і постачальником, і виробником. Журналісти звернули увагу, що офіційний офіс зареєстрований у невеликому приміщенні у спальному районі, а де виробничі потужності компанії – взагалі не зрозуміло. 

Розслідувачі припускають, що покупець у Дубаї - лише посередник для подальшого перепродажу добрив "Гродно Азоту" у Європу.

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Теми: БілорусьЄвропа
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