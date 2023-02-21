Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білоруські й литовські активісти виявили схему продажу білоруських добрив в обхід санкцій ЄС

Вівторок, 21 лютого 2023, 11:51

Білоруські та литовські активісти виявили ланцюжок компаній, які вочевидь допомагали продавати білоруські добрива до Європи в обхід санкцій ЄС. 

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда". 

Йдеться про продукцію "Гродно Азот", який під санкціями з грудня 2021 року. Білоруський розслідувальний центр у партнерстві з литовськими розслідувачами Siena виявили дві компанії-прокладки, які допомагали підприємству торгувати з Європою.

Одним з перших кроків у викритті стала "засідка" на білоруські фури на литовському кордоні, під час якої активісти-блокувальники з’ясували, що у них добрива з "Гродно Азоту".

Білоруські розслідувачі з’ясували, що "Гродно Азот", схоже, створило компанію-прокладку "Гриком", аби продавати свою продукцію під її іменем. Компанія з’явилася у 2021 році і належить Гродненському виконавчому комітету Підприємство очолив Віктар Русак - раніше співробітник "Гродно Азоту" понад 30 років, колишній депутат, а на виборах 2020 року - очільник виборчої дільниці на підприємстві. 

БРЦ вдалося отримати копію контракту, яка підтверджує, що "Гриком" взяло на себе зобов’язання продавати продукцію "Гродно Азот", а у згаданих фурах на кордоні були товари з маркуванням "Гродно Азот". Також виявили контракт "Грикому" з сербською компанією Wakler про купівлю добрив, при тому, що Сербія приєднувалася до цих санкцій ЄС. 

Від водіїв вантажівок вдалося дізнатись, що вантажівки сербських покупців завантажують продукцію безпосередньо на "Гродно Азот" і водії заповнюють документи на бланках цієї компанії. 

ВІДЕО ДНЯ

Співвласник та директор Wakler заявив, що йому невідомо про те, що компанія вчинила щось протизаконне, а Віктар Русак відмовився від коментарів.

Також з’ясували, що восени 2022 ліцензію на експорт добрив у Білорусі отримала маловідома компанія "Техноспецтрейдинг". Покупцем мала стати компанія з Дубаю DP World Commodities and Logistics FZE. Журналісти проєкту Siena з’ясували, що йшлося про продаж 30 тисяч тонн добрив вартістю 15 млн євро. 

Копії документів про вантаж, які отримав БРЦ, дозволив відстежити маршрут постачання, і в ньому знову фігурували особи зі згаданого вище розслідування. Сертифікати, які "Техноспецекспорт" мав на постачання продукції до Дубаю, згадують стандарт ГОСТ 2081-2010, а таку продукцію у Білорусі виробляє лише "Гродно Азот". У той же час, "Техноспецекспорт" наполягає, ніби є і постачальником, і виробником. Журналісти звернули увагу, що офіційний офіс зареєстрований у невеликому приміщенні у спальному районі, а де виробничі потужності компанії – взагалі не зрозуміло. 

Розслідувачі припускають, що покупець у Дубаї - лише посередник для подальшого перепродажу добрив "Гродно Азоту" у Європу.

Читайте також: Блокада Лукашенка: які наслідки матиме закриття Польщею кордону з Білоруссю

Підтримайте УП на Patreon

Теми: БілорусьЄвропа
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Розвідка Британії: від командувача сил РФ хочуть "перемог" під Вугледаром, але це малоймовірно

США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї РФ – WSJ

Прем’єр Британії: Україна стане членом НАТО, над цим можна працювати прямо зараз

фото, відеоЗахисник Маріуполя з "Азова" Олег Мудрак помер – племінник бійця

Залужний призначив ексголову ГПУ Луценка командиром взводу ударних дронів - Сарган

відеоВ МЗС пояснили, чому Залужного не було на зустрічі з Байденом

Усі новини...
Білорусь
Путін хоче поглинути Білорусь до 2030 року – журналісти знайшли документи Кремля
Військові провели навчання біля ЧАЕС: тренувались відбивати наступ з Білорусі
Режим Лукашенка планує набрати до "народного ополчення" 150 тисяч білорусів
Останні новини
10:04
Медведчук у Москві намагається бути суперекспертом з питань України – ГУР
10:03
Франція за рік великої війни витратила на прийом українців майже пів мільярда євро
09:54
Росіяни завдали майже 1,9 трильйона збитків довкіллю України
09:46
Кирило Буданов: Готовий допомагати Пригожину і Шойгу знищувати один одного
09:39
Прем’єрка Литви: "призупинення" РФ участі у договорі зі США щодо ядерної зброї – новий елемент тиску
09:34
Молдова спростувала звинувачення Міноборони РФ на адресу України щодо Придністров'я
09:28
Росія намагається якнайшвидше закінчити війну – Буданов
09:22
Розвідка Британії: від командувача сил РФ хочуть "перемог" під Вугледаром, але це малоймовірно
09:07
Міноборони РФ звинуватило Україну у підготовці "провокації" для нападу на Придністров'я
09:00
Поліція Польщі провела секретну операцію в Україні: 5 місяців розміновували Київську область
Усі новини...