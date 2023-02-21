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Белорусские и литовские активисты выявили схему продажи белорусских удобрений в обход санкций ЕС

Вторник, 21 февраля 2023, 10:51

Белорусские и литовские активисты обнаружили цепочку компаний, которые, очевидно, помогали продавать белорусские удобрения в Европу в обход санкций ЕС.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Речь идет о продукции "Гродно Азот", который под санкциями с декабря 2021 года. Белорусский расследовательский центр в партнерстве с литовскими расследователями Siena обнаружили две компании-прокладки, которые помогали предприятию торговать с Европой.

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Одним из первых шагов в разоблачении стала "засада" на белорусские фуры на литовской границе, во время которой активисты-блокировщики выяснили, что у них удобрения из "Гродно Азота".

Белорусские расследователи выяснили, что "Гродно Азот", похоже, создало компанию-прокладку "Гриком", чтобы продавать свою продукцию под ее именем. Компания появилась в 2021 году и принадлежит Гродненскому исполнительному комитету Предприятие возглавил Виктар Русак - ранее сотрудник "Гродно Азота" более 30 лет, бывший депутат, а на выборах 2020 года - глава избирательного участка на предприятии.

БРЦ удалось получить копию контракта, которая подтверждает, что "Гриком" взяло на себя обязательства продавать продукцию "Гродно Азот", а в упомянутых фурах на границе были товары с маркировкой "Гродно Азот". Также обнаружили контракт "Грикома" с сербской компанией Wakler о покупке удобрений, при том, что Сербия присоединялась к этим санкциям ЕС.

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От водителей грузовиков удалось узнать, что грузовики сербских покупателей загружают продукцию непосредственно на "Гродно Азот" и водители заполняют документы на бланках этой компании.

Совладелец и директор Wakler заявил, что ему неизвестно о том, что компания совершила что-то противозаконное, а Виктар Русак отказался от комментариев.

Также выяснили, что осенью 2022 года лицензию на экспорт удобрений в Беларуси получила малоизвестная компания "Техноспецтрейдинг". Покупателем должна была стать компания из Дубая DP World Commodities and Logistics FZE. Журналисты проекта Siena выяснили, что речь шла о продаже 30 тысяч тонн удобрений стоимостью 15 млн евро.

Копии документов о грузе, которые получил БРЦ, позволил отследить маршрут поставки, и в нем снова фигурировали лица из упомянутого выше расследования. Сертификаты, которые "Техноспецэкспорт" имел на поставку продукции в Дубай, упоминают стандарт ГОСТ 2081-2010, а такую продукцию в Беларуси производит только "Гродно Азот". В то же время "Техноспецэкспорт" настаивает, будто является и поставщиком, и производителем. Журналисты обратили внимание, что официальный офис зарегистрирован в небольшом помещении в спальном районе, а где производственные мощности компании - вообще не понятно.

Расследователи предполагают, что покупатель в Дубае - лишь посредник для дальнейшей перепродажи удобрений "Гродно Азота" в Европу.

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Темы: БеларусьЕвропа
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