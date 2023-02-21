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СБУ затримала старосту села, який дав росіянам маршрути наступу на Київ у лютому

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 21 лютого 2023, 10:50
СБУ затримала старосту села, який дав росіянам маршрути наступу на Київ у лютому
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала старосту селища на Київщині, який у лютому минулого року надав російським окупантам маршрути доріг для наступу на столицю.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За інформацією слідства, староста селища Озера Гостомельської громади 24 лютого минулого року зорієнтував на місцевості окупаційні угруповання РФ під час їхнього наступу на Київ. 

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СБУ повідомляє, що саме він надав рашистам маршрути доріг для просування їхніх військових колон у напрямку столиці через Гостомель та Мощун. У подальшому староста супроводжував російські батальйонно-тактичні групи, які штурмували обидва селища і намагались прорватися до Києва.

Також під час захоплення частини регіону він отримав від росіян автомат АК-74С та нарукавну пов’язку білого кольору, як розпізнавальний знак окупантів. Він особисто брав участь у патрулюванні місцевих населених пунктів і "зливав" до штабу загарбників адреси помешкань українських патріотів.

Крім того, староста організовував "розквартирування" особового складу Збройних сил РФ в оселях людей, які виїхали з району, а також передавав загарбникам комунальний автотранспорт.

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Після звільнення регіону староста залишився у селищі, сподіваючись уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ затримали посадовця за місцем його проживання поблизу Гостомеля.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: СБУКиївська областьвійна
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