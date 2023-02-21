Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала старосту села, який дав росіянам маршрути наступу на Київ у лютому

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 21 лютого 2023, 11:50
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала старосту селища на Київщині, який у лютому минулого року надав російським окупантам маршрути доріг для наступу на столицю.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За інформацією слідства, староста селища Озера Гостомельської громади 24 лютого минулого року зорієнтував на місцевості окупаційні угруповання РФ під час їхнього наступу на Київ. 

СБУ повідомляє, що саме він надав рашистам маршрути доріг для просування їхніх військових колон у напрямку столиці через Гостомель та Мощун. У подальшому староста супроводжував російські батальйонно-тактичні групи, які штурмували обидва селища і намагались прорватися до Києва.

Також під час захоплення частини регіону він отримав від росіян автомат АК-74С та нарукавну пов’язку білого кольору, як розпізнавальний знак окупантів. Він особисто брав участь у патрулюванні місцевих населених пунктів і "зливав" до штабу загарбників адреси помешкань українських патріотів.

Крім того, староста організовував "розквартирування" особового складу Збройних сил РФ в оселях людей, які виїхали з району, а також передавав загарбникам комунальний автотранспорт.

Після звільнення регіону староста залишився у селищі, сподіваючись уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ затримали посадовця за місцем його проживання поблизу Гостомеля.

ВІДЕО ДНЯ

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: СБУКиївська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Розвідка Британії: від командувача сил РФ хочуть "перемог" під Вугледаром, але це малоймовірно

США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї РФ – WSJ

Прем’єр Британії: Україна стане членом НАТО, над цим можна працювати прямо зараз

фото, відеоЗахисник Маріуполя з "Азова" Олег Мудрак помер – племінник бійця

Залужний призначив ексголову ГПУ Луценка командиром взводу ударних дронів - Сарган

відеоВ МЗС пояснили, чому Залужного не було на зустрічі з Байденом

Усі новини...
СБУ
"Крота" СБУ засудили до 14,5 років тюрми за держзраду
СБУ підозрює керівника Черкаської єпархії УПЦ МП в розпалюванні ворожнечі
Снайпери СБУ та ССО показали "нічний відстріл росіян"
Останні новини
10:04
Медведчук у Москві намагається бути суперекспертом з питань України – ГУР
10:03
Франція за рік великої війни витратила на прийом українців майже пів мільярда євро
09:54
Росіяни завдали майже 1,9 трильйона збитків довкіллю України
09:46
Кирило Буданов: Готовий допомагати Пригожину і Шойгу знищувати один одного
09:39
Прем’єрка Литви: "призупинення" РФ участі у договорі зі США щодо ядерної зброї – новий елемент тиску
09:34
Молдова спростувала звинувачення Міноборони РФ на адресу України щодо Придністров'я
09:28
Росія намагається якнайшвидше закінчити війну – Буданов
09:22
Розвідка Британії: від командувача сил РФ хочуть "перемог" під Вугледаром, але це малоймовірно
09:07
Міноборони РФ звинуватило Україну у підготовці "провокації" для нападу на Придністров'я
09:00
Поліція Польщі провела секретну операцію в Україні: 5 місяців розміновували Київську область
Усі новини...