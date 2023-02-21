СБУ затримала старосту села, який дав росіянам маршрути наступу на Київ у лютому

Служба безпеки затримала старосту селища на Київщині, який у лютому минулого року надав російським окупантам маршрути доріг для наступу на столицю.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За інформацією слідства, староста селища Озера Гостомельської громади 24 лютого минулого року зорієнтував на місцевості окупаційні угруповання РФ під час їхнього наступу на Київ.

СБУ повідомляє, що саме він надав рашистам маршрути доріг для просування їхніх військових колон у напрямку столиці через Гостомель та Мощун. У подальшому староста супроводжував російські батальйонно-тактичні групи, які штурмували обидва селища і намагались прорватися до Києва.

Також під час захоплення частини регіону він отримав від росіян автомат АК-74С та нарукавну пов’язку білого кольору, як розпізнавальний знак окупантів. Він особисто брав участь у патрулюванні місцевих населених пунктів і "зливав" до штабу загарбників адреси помешкань українських патріотів.

Крім того, староста організовував "розквартирування" особового складу Збройних сил РФ в оселях людей, які виїхали з району, а також передавав загарбникам комунальний автотранспорт.

Після звільнення регіону староста залишився у селищі, сподіваючись уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ затримали посадовця за місцем його проживання поблизу Гостомеля.

ВІДЕО ДНЯ

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.