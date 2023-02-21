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СБУ задержала старосту села, который дал россиянам маршруты наступления на Киев в феврале

Татьяна ЛозовенкоВторник, 21 февраля 2023, 10:50
СБУ задержала старосту села, который дал россиянам маршруты наступления на Киев в феврале
Фото: СБУ

СБУ задержала старосту села в Киевской области, который в феврале прошлого года предоставил российским оккупантам маршруты дорог для наступления на столицу.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По информации следствия, староста поселка Озера Гостомельской общины 24 февраля прошлого года сориентировал на местности оккупационные группировки РФ во время их наступления на Киев. 

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СБУ сообщает, что именно он предоставил рашистам маршруты дорог для продвижения их военных колонн в направлении столицы через Гостомель и Мощун.

В дальнейшем староста сопровождал российские батальонно-тактические группы, которые штурмовали оба поселка и пытались прорваться в Киев.

Также во время захвата части региона он получил от россиян автомат АК-74С и нарукавную повязку белого цвета, как опознавательный знак оккупантов.

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Он лично участвовал в патрулировании местных населенных пунктов и "сливал" в штаб захватчиков адреса домов украинских патриотов.

Кроме того, староста организовывал "расквартирование" личного состава Вооруженных сил РФ в домах людей, которые выехали из района, а также передавал захватчикам коммунальный автотранспорт.

После освобождения региона староста остался в поселке, надеясь избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ задержали чиновника по месту его жительства вблизи Гостомеля.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: СБУКиевская областьвойна
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