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СБУ задержала старосту села, который дал россиянам маршруты наступления на Киев в феврале

Татьяна ЛозовенкоВторник, 21 февраля 2023, 11:50
Фото: СБУ

СБУ задержала старосту села в Киевской области, который в феврале прошлого года предоставил российским оккупантам маршруты дорог для наступления на столицу.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По информации следствия, староста поселка Озера Гостомельской общины 24 февраля прошлого года сориентировал на местности оккупационные группировки РФ во время их наступления на Киев. 

СБУ сообщает, что именно он предоставил рашистам маршруты дорог для продвижения их военных колонн в направлении столицы через Гостомель и Мощун.

В дальнейшем староста сопровождал российские батальонно-тактические группы, которые штурмовали оба поселка и пытались прорваться в Киев.

Также во время захвата части региона он получил от россиян автомат АК-74С и нарукавную повязку белого цвета, как опознавательный знак оккупантов.

Он лично участвовал в патрулировании местных населенных пунктов и "сливал" в штаб захватчиков адреса домов украинских патриотов.

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Кроме того, староста организовывал "расквартирование" личного состава Вооруженных сил РФ в домах людей, которые выехали из района, а также передавал захватчикам коммунальный автотранспорт.

После освобождения региона староста остался в поселке, надеясь избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ задержали чиновника по месту его жительства вблизи Гостомеля.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Темы: СБУКиевская областьвойна
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