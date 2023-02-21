Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путіна бентежать священники на Заході, які благословляють одностатеві шлюби

Ірина БалачукВівторок, 21 лютого 2023, 11:56
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін, говорячи про Захід, не зміг оминути тему "духовних скрєпів" – російський диктатор обурився, що західні священники вже благословляють одностатеві шлюби, і пообіцяв захистити російських дітей від "такої деградації".

Джерело: Путін під час послання до Федеральних зборів 21 лютого

Пряма мова Путіна: "Подивіться, що вони роблять зі своїми власними народами: руйнування сім'ї, культурної та національної ідентичності, збочення, знущання з дітей аж до педофілії оголошуються нормою, нормою їхнього життя. А священнослужителів примушують благословляти одностатеві шлюби. Та, бог із ними! Нехай, що хочуть, те й роблять! Але, що тут хочеться сказати? Дорослі люди мають право жити, як хочуть – ми до цього так і ставилися в Росії і завжди будемо так ставитися. Ніхто в приватне життя не вторгається, і ми не збираємося цього робити. Але хочеться їм сказати: Ну, подивіться, вибачте мене, священні писання, головні книги інших світових релігій! Там усе сказано. Зокрема те, що сім'я – це союз чоловіка і жінки".

Деталі: Путін заявив, що зараз на Заході всі "священні тексти піддаються сумніву". Зокрема, йому стало відомо, що англіканська церква планує розглянути ідею гендерно нейтрального бога.

Пряма мова Путіна: "Ну, що тут скажеш? Прости, Господи – не відають, що творять. Мільйони людей на Заході розуміють, що їх ведуть до справжньої духовної катастрофи. Еліти просто божеволіють, і це, схоже, не лікується. Але ми зобов'язані захистити наших дітей. І ми зробимо це – захистимо наших дітей від деградації та виродження".

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ПутінРосіяцерква
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Розвідка Британії: від командувача сил РФ хочуть "перемог" під Вугледаром, але це малоймовірно

До Києва приїхав прем’єр Іспанії

США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї РФ – WSJ

Прем’єр Британії: Україна стане членом НАТО, над цим можна працювати прямо зараз

фото, відеоЗахисник Маріуполя з "Азова" Олег Мудрак помер – племінник бійця

Залужний призначив ексголову ГПУ Луценка командиром взводу ударних дронів - Сарган

Усі новини...
Путін
Перебуває в «таёжном тупике»: У Зеленського прокоментували послання Путіна
Путін майже 2 години читав своє послання, але не оголосив ні війну, ні мобілізацію
Путін запевнив, що росіянам не шкода олігархів
Останні новини
10:45
Нафта зростає в очікуванні даних про запаси
10:45
Зеленський проведе прес-конференцію 24 лютого
10:35
фотоУ Києві працівники 5 медзакладів і ВЛК штампували "діагнози" чоловікам для виїзду за кордон
10:33
Фінляндія купить у Швеції NLAW на 37 млн євро
10:30
Знаходити агентів в оточенні Путіна стає все легше – Буданов
10:23
30 тисяч отримають не всі: як змінились зарплати та пенсії для військових з 1 лютого
10:19
фото Російський військовий літак упав у Бєлгородській області
10:04
Медведчук у Москві намагається бути суперекспертом з питань України – ГУР
10:03
Франція за рік великої війни витратила на прийом українців майже пів мільярда євро
09:54
Росіяни завдали майже 1,9 трильйона збитків довкіллю України
Усі новини...