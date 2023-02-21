Путіна бентежать священники на Заході, які благословляють одностатеві шлюби

Президент Росії Володимир Путін, говорячи про Захід, не зміг оминути тему "духовних скрєпів" – російський диктатор обурився, що західні священники вже благословляють одностатеві шлюби, і пообіцяв захистити російських дітей від "такої деградації".

Джерело: Путін під час послання до Федеральних зборів 21 лютого

Пряма мова Путіна: "Подивіться, що вони роблять зі своїми власними народами: руйнування сім'ї, культурної та національної ідентичності, збочення, знущання з дітей аж до педофілії оголошуються нормою, нормою їхнього життя. А священнослужителів примушують благословляти одностатеві шлюби. Та, бог із ними! Нехай, що хочуть, те й роблять! Але, що тут хочеться сказати? Дорослі люди мають право жити, як хочуть – ми до цього так і ставилися в Росії і завжди будемо так ставитися. Ніхто в приватне життя не вторгається, і ми не збираємося цього робити. Але хочеться їм сказати: Ну, подивіться, вибачте мене, священні писання, головні книги інших світових релігій! Там усе сказано. Зокрема те, що сім'я – це союз чоловіка і жінки".

Деталі: Путін заявив, що зараз на Заході всі "священні тексти піддаються сумніву". Зокрема, йому стало відомо, що англіканська церква планує розглянути ідею гендерно нейтрального бога.

Пряма мова Путіна: "Ну, що тут скажеш? Прости, Господи – не відають, що творять. Мільйони людей на Заході розуміють, що їх ведуть до справжньої духовної катастрофи. Еліти просто божеволіють, і це, схоже, не лікується. Але ми зобов'язані захистити наших дітей. І ми зробимо це – захистимо наших дітей від деградації та виродження".