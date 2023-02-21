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Путина волнуют священники на Западе, которые благословляют однополые браки

Ирина БалачукВторник, 21 февраля 2023, 11:56
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин, говоря о Западе, не смог оминуть тему "духовных скрепов" – российский диктатор возмутился, что западные священники уже благословляют однополые браки, и пообещал защитить российских детей от "такой деградации".

Источник: Путин во время послания к Федеральному собранию 21 февраля

Прямая речь Путина: "Посмотрите, что они делают со своими собственными народами: разрушение  семьи, культурной и национальной идентичности, извращения, издевательства над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни. А священнослужителей принуждают благословлять однополые браки. Да, бог с ними! Пускай, что хотят, то и делают! Но, что здесь хочется сказать? Взрослые люди имеют право жить, как хотят – мы к этому так и относились в России и всегда будет так относиться. Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать. Но хочется им сказать: Ну, посмотрите, извините меня, священные писания, главные книги других мировых религий! Там все сказано. В том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины".

Детали: Путин заявил, что сейчас на Западе все "священные тексты подвергаются сомнению". В частности, ему стало известно, что англиканская церковь планирует рассмотреть идею гендерно нейтрального бога.

Прямая речь Путина: "Ну, что тут скажешь? Прости, Господи – не ведают, что творят. Миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе. Элиты просто сходят с ума, и это, похоже, не лечится. Но мы обязаны защитить наших детей. И мы сделает это – защитим наших детей от деградации и вырождения".

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Темы: ПутинРосcияцерковь
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