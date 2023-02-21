Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін пожалівся, що Захід хоче змусити росіян страждати

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 21 лютого 2023, 12:13
Скрін з послання, 21 лютого

Президент Росії Володимир Путін у вівторок заявив, що мета західних санкцій – змусити росіян страждати, а дестабілізація російського суспільства "не вдалася".

Джерело: Путін під час послання до Федеральних зборів

Пряма мова: "Антиросійські санкції – лише засіб, а мета – змусити народ РФ страждати, але розрахунок цих західних "гуманістів" не виправдався".

Деталі: За його словами, ініціатори санкцій "карають самі себе", а російське суспільство намагалися дестабілізувати зсередини. Путін вірить, що "це не вдалося і не вдасться".

Крім того, президент РФ цинічно заявив, що росіяни "вміють дружити, тримати слово, нікого не підводять і завжди підтримують у важкій ситуації".

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ПутінсанкціїРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Розвідка Британії: від командувача сил РФ хочуть "перемог" під Вугледаром, але це малоймовірно

До Києва приїхав прем’єр Іспанії

США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї РФ – WSJ

Прем’єр Британії: Україна стане членом НАТО, над цим можна працювати прямо зараз

фото, відеоЗахисник Маріуполя з "Азова" Олег Мудрак помер – племінник бійця

Залужний призначив ексголову ГПУ Луценка командиром взводу ударних дронів - Сарган

Усі новини...
Путін
Путін запевнив, що росіянам не шкода олігархів
Путіна бентежать священники на Заході, які благословляють одностатеві шлюби
Путін: Це вони розв'язали війну, а ми використали силу, щоб її зупинити
Останні новини
10:45
Нафта зростає в очікуванні даних про запаси
10:45
Зеленський проведе прес-конференцію 24 лютого
10:35
фотоУ Києві працівники 5 медзакладів і ВЛК штампували "діагнози" чоловікам для виїзду за кордон
10:33
Фінляндія купить у Швеції NLAW на 37 млн євро
10:30
Знаходити агентів в оточенні Путіна стає все легше – Буданов
10:23
30 тисяч отримають не всі: як змінились зарплати та пенсії для військових з 1 лютого
10:19
фото Російський військовий літак упав у Бєлгородській області
10:04
Медведчук у Москві намагається бути суперекспертом з питань України – ГУР
10:03
Франція за рік великої війни витратила на прийом українців майже пів мільярда євро
09:54
Росіяни завдали майже 1,9 трильйона збитків довкіллю України
Усі новини...