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Путін пожалівся, що Захід хоче змусити росіян страждати

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 21 лютого 2023, 11:13
Путін пожалівся, що Захід хоче змусити росіян страждати
Скрін з послання, 21 лютого

Президент Росії Володимир Путін у вівторок заявив, що мета західних санкцій – змусити росіян страждати, а дестабілізація російського суспільства "не вдалася".

Джерело: Путін під час послання до Федеральних зборів

Пряма мова: "Антиросійські санкції – лише засіб, а мета – змусити народ РФ страждати, але розрахунок цих західних "гуманістів" не виправдався".

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Деталі: За його словами, ініціатори санкцій "карають самі себе", а російське суспільство намагалися дестабілізувати зсередини. Путін вірить, що "це не вдалося і не вдасться".

Крім того, президент РФ цинічно заявив, що росіяни "вміють дружити, тримати слово, нікого не підводять і завжди підтримують у важкій ситуації".

Теми: ПутінсанкціїРосія
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