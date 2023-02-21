Путин пожаловался, что Запад хочет заставить россиян страдать

Президент России Владимир Путин заявил, что цель западных санкций – заставить россиян страдать, а дестабилизация российского общества "не удалась".

Джерело: Путин во время послания к Федеральному собранию

Прямая речь: "Антироссийские санкции – лишь средство, а цель – заставить народ РФ страдать, но расчет этих западных "гуманистов" не оправдался".

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Детали: По его словам, инициаторы санкций "наказывают сами себя", а российское общество пытались дестабилизировать изнутри. Он верит, что "это не удалось и не удастся".

Кроме того, президент РФ цинично заявил, что россияне "умеют дружить, держать слово, никого не подводят и всегда поддерживают в трудной ситуации".