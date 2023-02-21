Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єрка Італії прибула до Києва, відвідає Бучу та Ірпінь

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 12:15

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок близько півдня прибула до Києва потягом, який вночі вирушив із залізничного вокзалу Перемишля.

Про це повідомляє La Repubblica, пише "Європейська правда".

У другій половині дня прем'єр-міністра очікує президент Володимир Зеленський, з яким вона проведе пресконференцію.

 
фото - ANSA

Перед цим Мелоні відвідає Бучу та Ірпінь, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії.

Мелоні в понеділок прибула до Польщі і зустрілася з польським візаві Матеушем Моравецьким та президентом Анджеєм Дудою.

Раніше ЗМІ писали, що своїм візитом Мелоні скористається, щоб засвідчити підтримку Італією України, а також оголосити про шостий пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом, і спільне з Францією передання протиракетного комплексу SAMP/T, який має бути готовий навесні.

Зміст пакета допомоги не розкривається, але, як писали італійські ЗМІ, Італія не буде передавати Україні танки, бо не має їх у достатній кількості; також не буде обговорюватись відправлення винищувачів F-16.

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Італія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Розвідка Британії: від командувача сил РФ хочуть "перемог" під Вугледаром, але це малоймовірно

До Києва приїхав прем’єр Іспанії

США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї РФ – WSJ

Прем’єр Британії: Україна стане членом НАТО, над цим можна працювати прямо зараз

фото, відеоЗахисник Маріуполя з "Азова" Олег Мудрак помер – племінник бійця

Залужний призначив ексголову ГПУ Луценка командиром взводу ударних дронів - Сарган

Усі новини...
Італія
Прем’єрка Італії на шляху до Києва відвідала Польщу
Глава МЗС Італії: у нас ніхто не дивиться російські телеканали, 99% людей — за Україну
Зеленський про скандальні заяви Берлусконі: можемо надіслати йому горілки
Останні новини
10:45
Нафта зростає в очікуванні даних про запаси
10:45
Зеленський проведе прес-конференцію 24 лютого
10:35
фотоУ Києві працівники 5 медзакладів і ВЛК штампували "діагнози" чоловікам для виїзду за кордон
10:33
Фінляндія купить у Швеції NLAW на 37 млн євро
10:30
Знаходити агентів в оточенні Путіна стає все легше – Буданов
10:23
30 тисяч отримають не всі: як змінились зарплати та пенсії для військових з 1 лютого
10:19
фото Російський військовий літак упав у Бєлгородській області
10:04
Медведчук у Москві намагається бути суперекспертом з питань України – ГУР
10:03
Франція за рік великої війни витратила на прийом українців майже пів мільярда євро
09:54
Росіяни завдали майже 1,9 трильйона збитків довкіллю України
Усі новини...