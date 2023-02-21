Премьер Италии прибыла в Киев, посетит Бучу и Ирпень

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во вторник около полудня прибыла в Киев на поезде, который ночью отправился с железнодорожного вокзала Перемышля.

Об этом сообщает La Repubblica, пишет "Европейская правда".

Во второй половине дня премьер-министра ожидает президент Владимир Зеленский, с которым она проведет пресс-конференцию.

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Фото ANSA

Перед этим Мелони посетит Бучу и Ирпень, чтобы воочию увидеть последствия российской агрессии.

Мелони в понедельник прибыла в Польшу и встретилась с польским визави Матеушем Моравецким и президентом Анджеем Дудой.

Ранее СМИ писали, что своим визитом Мелони воспользуется, чтобы засвидетельствовать поддержку Италией Украины, а также объявить о шестом пакете военной помощи, одобренном итальянским правительством, и совместной с Францией передаче противоракетного комплекса SAMP/T, который должен быть готов весной.

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Содержание пакета помощи не раскрывается, но, как писали итальянские СМИ, Италия не будет передавать Украине танки, потому что не имеет их в достаточном количестве; также не будет обсуждаться отправка истребителей F-16.