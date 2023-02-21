Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Италии прибыла в Киев, посетит Бучу и Ирпень

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 12:15

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во вторник около полудня прибыла в Киев на поезде, который ночью отправился с железнодорожного вокзала Перемышля.

Об этом сообщает La Repubblica, пишет "Европейская правда".

Во второй половине дня премьер-министра ожидает президент Владимир Зеленский, с которым она проведет пресс-конференцию.

 
Фото ANSA

Перед этим Мелони посетит Бучу и Ирпень, чтобы воочию увидеть последствия российской агрессии.

Мелони в понедельник прибыла в Польшу и встретилась с польским визави Матеушем Моравецким и президентом Анджеем Дудой.

Ранее СМИ писали, что своим визитом Мелони воспользуется, чтобы засвидетельствовать поддержку Италией Украины, а также объявить о шестом пакете военной помощи, одобренном итальянским правительством, и совместной с Францией передаче противоракетного комплекса SAMP/T, который должен быть готов весной.

Содержание пакета помощи не раскрывается, но, как писали итальянские СМИ, Италия не будет передавать Украине танки, потому что не имеет их в достаточном количестве; также не будет обсуждаться отправка истребителей F-16.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: Италия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Разведка Британии: от командующего силами РФ хотят "побед" под Угледаром, но это маловероятно

В Киев приехал премьер Испании

США могут обнародовать разведданные о планах Китая по поставкам оружия РФ – WSJ

Премьер Британии: Украина станет членом НАТО, над этим можно работать прямо сейчас

фото, видеоЗащитник Мариуполя из "Азова" Олег Мудрак умер – племянник бойца

Залужный назначил экс-главу ГПУ Луценко командиром взвода ударных дронов - Сарган

Все новости...
Италия
Премьер Италии на пути в Киев посетила Польшу
Глава МИД Италии: у нас никто не смотрит российские телеканалы, 99% людей - за Украину
Зеленский о скандальных заявлениях Берлускони: можем прислать ему водки
Последние новости
10:35
фотоВ Киеве работники 5 медучреждений и ВВК штамповали "диагнозы" мужчинам для выезда за границу
10:30
Находить агентов в окружении Путина становится все легче - Буданов
10:23
30 тысяч получат не все: как изменились зарплаты и пенсии для военных с 1 февраля
10:19
фото Российский штурмовик Су-25 упал в Белгородской области
10:04
Медведчук в Москве пытается быть суперэкспертом по вопросам Украины – ГУР
10:03
Франция за год большой войны потратила на прием украинцев почти полмиллиарда евро
09:54
Россияне нанесли почти 1,9 триллиона убытков окружающей среде Украины
09:46
Кирилл Буданов: Готов помогать Пригожину и Шойгу уничтожать друг друга
09:39
Премьер Литвы: решения РФ по договору с США о ядерном оружии - новый элемент давления
09:34
Молдова опровергла обвинения Минобороны РФ в адрес Украины по Приднестровью
Все новости...