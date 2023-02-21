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ВАКС вирішив примусово притягти депутата Шахова до суду

Станіслав ПогоріловВівторок, 21 лютого 2023, 12:16
Сергей Шахов, фото: Facebook

Колегія суддів ВАКС постановила здійснити примусовий привід на судове засідання народного депутата після його чергової неявки, він підозрюється в декларуванні недостовірної інформації на суму майже 88 млн гривень.

Джерело: пресслужба САП

Деталі: За даними джерел УП, мова йде про народного обранця Сергія Шахова.

Повідомляється, що нардеп без поважних причин не з’являється у судові засідання. Зокрема, 22 листопада минулого року ВАКС зобов’язував нардепа сплатити понад 5 тис. грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду.

17 січня 202 року суд ухвалив аналогічне рішення про накладення на нардепа двох максимально можливих грошових стягнень у розмірі понад 10,7 тис. грн. А 21 лютого нардеп вкотре проігнорував засідання.

Зважаючи на неявку, суд поставив здійснити привід обвинуваченого до суду. Наступне засідання призначене на 1 березня.

У ВАКС нагадують, що Шахов підозрюється у декларуванні недостовірних відомостей - у декларації за 2020 рік він не зазначив інформацію про житловий будинок, земельну ділянку в Київської області та офіс, що перебували у його користуванні, а також належні майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки. Загалом депутат приховав майна на суму майже 88 млн гривень.

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Теми: деклараціїсуд
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