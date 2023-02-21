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ВАКС решил принудительно привести депутата Шахова на суду

Станислав ПогориловВторник, 21 февраля 2023, 11:16
ВАКС решил принудительно привести депутата Шахова на суду
Сергій Шахов, фото: Facebook

Коллегия судей ВАКС постановила осуществить принудительный привод на судебное заседание народного депутата после его очередной неявки, он подозревается в декларировании недостоверной информации на сумму почти 88 млн гривен.

Источник: пресс-служба САП

Детали: По данным источников УП, речь идет о народном избраннике Сергее Шахове.

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Сообщается, что нардеп без уважительных причин не появляется на судебные заседания. В частности, 22 ноября прошлого года ВАКС обязывал нардепа уплатить более 5 тыс. грн штрафа за неявку в судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда.

17 января 202 года суд принял аналогичное решение о наложении на нардепа двух максимально возможных денежных взысканий в размере более 10,7 тыс. грн. А 21 февраля нардеп в очередной раз проигнорировал заседание.

Учитывая неявку, суд поставил осуществить привод обвиняемого в суд. Следующее заседание назначено на 1 марта.

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В ВАКС напоминают, что Шахов подозревается в декларировании недостоверных сведений - в декларации за 2020 год он не указал информацию о жилом доме, земельном участке в Киевской области и офис, находившихся в его пользовании, а также принадлежащие имущество и доходы, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности. В общем депутат скрыл имущества на сумму почти 88 млн гривень.

Темы: декларациисуд
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