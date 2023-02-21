Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВАКС решил принудительно привести депутата Шахова на суду

Станислав ПогориловВторник, 21 февраля 2023, 12:16
Сергій Шахов, фото: Facebook

Коллегия судей ВАКС постановила осуществить принудительный привод на судебное заседание народного депутата после его очередной неявки, он подозревается в декларировании недостоверной информации на сумму почти 88 млн гривен.

Источник: пресс-служба САП

Детали: По данным источников УП, речь идет о народном избраннике Сергее Шахове.

Сообщается, что нардеп без уважительных причин не появляется на судебные заседания. В частности, 22 ноября прошлого года ВАКС обязывал нардепа уплатить более 5 тыс. грн штрафа за неявку в судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда.

17 января 202 года суд принял аналогичное решение о наложении на нардепа двух максимально возможных денежных взысканий в размере более 10,7 тыс. грн. А 21 февраля нардеп в очередной раз проигнорировал заседание.

Учитывая неявку, суд поставил осуществить привод обвиняемого в суд. Следующее заседание назначено на 1 марта.

В ВАКС напоминают, что Шахов подозревается в декларировании недостоверных сведений - в декларации за 2020 год он не указал информацию о жилом доме, земельном участке в Киевской области и офис, находившихся в его пользовании, а также принадлежащие имущество и доходы, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности. В общем депутат скрыл имущества на сумму почти 88 млн гривень.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: декларациисуд
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Разведка Британии: от командующего силами РФ хотят "побед" под Угледаром, но это маловероятно

В Киев приехал премьер Испании

США могут обнародовать разведданные о планах Китая по поставкам оружия РФ – WSJ

Премьер Британии: Украина станет членом НАТО, над этим можно работать прямо сейчас

фото, видеоЗащитник Мариуполя из "Азова" Олег Мудрак умер – племянник бойца

Залужный назначил экс-главу ГПУ Луценко командиром взвода ударных дронов - Сарган

Все новости...
декларации
В НАПК рассказали, кто из топ-чиновников добровольно подал декларацию за 2021 год
Королевской сообщили о подозрении: забыла об имуществе в России
Брат замглавы ОП во время войны приобрел элитное имущество с огромными скидками - УП
Последние новости
10:35
фотоВ Киеве работники 5 медучреждений и ВВК штамповали "диагнозы" мужчинам для выезда за границу
10:30
Находить агентов в окружении Путина становится все легче - Буданов
10:23
30 тысяч получат не все: как изменились зарплаты и пенсии для военных с 1 февраля
10:19
фото Российский штурмовик Су-25 упал в Белгородской области
10:04
Медведчук в Москве пытается быть суперэкспертом по вопросам Украины – ГУР
10:03
Франция за год большой войны потратила на прием украинцев почти полмиллиарда евро
09:54
Россияне нанесли почти 1,9 триллиона убытков окружающей среде Украины
09:46
Кирилл Буданов: Готов помогать Пригожину и Шойгу уничтожать друг друга
09:39
Премьер Литвы: решения РФ по договору с США о ядерном оружии - новый элемент давления
09:34
Молдова опровергла обвинения Минобороны РФ в адрес Украины по Приднестровью
Все новости...