Путін запевнив, що росіянам не шкода олігархів

Президент Росії Володимир Путін у вівторок заявив, що росіяни не люблять "показну розкіш" нових людей і їм не шкода "тих, хто позбувся яхт, палаців за кордоном".

Джерело: Путін під час послання до Федеральних зборів

Пряма мова: "Ніхто з простих громадян не пошкодував тих, хто позбувся яхт, палаців за кордоном. А в розмовах на кухні люди пригадали і приватизацію, і показну розкіш так званих нових людей".

Деталі: Путін порадив російському бізнесу "не чіплятися за минуле", а перебудовувати своє життя, щоб вкладатися в так звану "нову Росію".

Президент країни-агресора також стверджує, що бігати з простягнутою рукою (перед Заходом - ред.) і випрошувати назад свої гроші – марно.

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