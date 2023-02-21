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Путин заверил, что россиянам не жаль олигархов

Татьяна ЛозовенкоВторник, 21 февраля 2023, 12:47
Скриншот из послания, 21 февраля

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что россияне не любят "показную роскошь" новых людей и им не жаль "тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом".

Источник: Путин во время послания к Федеральному собранию

Прямая речь: "Никто из простых граждан не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом. А в разговорах на кухне люди припомнили и приватизацию, и показную роскошь так называемых новых людей".

Детали: Путин посоветовал российскому бизнесу "не цепляться за прошлое", а перестраивать свою жизнь, чтобы вкладываться в так называемую "новую Россию".

Президент страны-агрессора также утверждает, что бегать с протянутой рукой (перед Западом - ред.) и выпрашивать назад свои деньги – бесполезно.

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Темы: ПутинРосcияолигархи
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