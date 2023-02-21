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Путін доручив підготуватись до ядерних випробувань: каже, що США створюють нову зброю

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 21 лютого 2023, 12:08
Путін доручив підготуватись до ядерних випробувань: каже, що США створюють нову зброю
Володимир Путін, скріншот з послання, 21 лютого

Президент Росії Володимир Путін доручив російському Міноборони і Росатому забезпечити готовність до ядерних випробувань, оскільки вважає, що США самі можуть провести випробування і створюють нові типи ядерних боєприпасів.

Джерело: Путін під час послання до Федеральних зборів

Пряма мова: "Першими ми, зрозуміло, цього робити не будемо, але якщо США проведуть випробування (ядерної зброї - ред.), то і ми проведемо. Ні в кого не повинно бути небезпечних ілюзій, що глобальний стратегічний паритет може бути зруйнований".

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Деталі: Президент країни-агресора заявив, що доручив вжити заходів, оскільки "достеменно відомо, що США замислюються про можливість випробувань своєї ядерної зброї". За його словами, гарантійні терміни придатності до бойового застосування окремих видів американських ядерних боєприпасів спливають.

Крім того, він стверджує, що у США вже триває розробка нових типів ядерних боєприпасів.

Теми: Путінядерна зброяСША
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