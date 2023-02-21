Путин поручил подготовиться к ядерным испытаниям: говорит, что США создают новое оружие

Президент России Владимир Путин поручил российскому Минобороны и Росатому обеспечить готовность к ядерным испытаниям, поскольку считает, что США сами могут провести испытания и создают новые типы ядерных боеприпасов.

Источник: Путин во время послания к Федеральному собранию

Прямая речь: "Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание (ядерного оружия - ред.), то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальной стратегический паритет может быть разрушен".

Детали: Президент страны-агрессора заявил, что поручил предпринять, поскольку "доподлинно известно, что США задумываются о возможности испытаний своего ядерного оружия". По его словам, гарантийные сроки пригодности к боевому применению отдельных видов американских ядерных боеприпасов истекают.

Кроме того, он утверждает, что в США идет разработка нового ядерного оружия.