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У Єврокомісії з настороженістю поставилися до "мирного плану" Китаю щодо України

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 13:43

Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс висловив застереження щодо мирної ініціативи, оголошеної Китаєм у війні в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Handelsblatt.

Мирний план може спрацювати лише за умови відходу російської армії за кордони України, заявив Тіммерманс. Єдиний шлях до мирного плану - це повага до суверенітету і кордонів України.

"Якщо ми почнемо з припущення, що кордони не поважаються, то все пекло вирветься на волю", – зазначив він.

Тіммерманс дав зрозуміти, що поки не ясно, як може виглядати мирний план.

Китай пообіцяв мирну ініціативу в першу річницю російського вторгнення. Речник МЗС КНР Ван Веньбінь оголосив, що "позиційний документ" щодо врегулювання війни стосується поваги суверенітету і територіальної цілісності, основ Статуту ООН, врахування законних інтересів безпеки всіх країн, а також підтримки всіх зусиль, спрямованих на мирне врегулювання.

Нещодавно Сполучені Штати висловили занепокоєння з приводу можливих поставок зброї з Китаю до Росії. "Якщо американці виходять з такою інформацією, ми повинні поставитися до неї серйозно", - сказав Тіммерманс, посилаючись на заяви міністра закордонних справ Ентоні Блінкена. Якщо це станеться, це матиме "серйозні наслідки" для відносин з Китаєм. Однак він сподівається, що китайське керівництво дотримається свого слова не постачати зброю. Після заяв Блінкена Китай звинуватив США в дезінформації.

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Детальніше про пропозицію Китаю читайте у статті Мюнхен поза зоною комфорту: що змінюють для України "мирний план" Китаю та підтримка США.

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Теми: ЄвропаКитаймирУкраїна
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