В Еврокомиссии с настороженностью отнеслись к "мирному плану" Китая по Украине

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил предостережение относительно мирной инициативы, объявленной Китаем в войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Handelsblatt.

Мирный план может сработать только при условии ухода российской армии за границы Украины, заявил Тиммерманс. Единственный путь к мирному плану - это уважение суверенитета и границ Украины.

"Если мы начнем с предположения, что границы не уважаются, то весь ад вырвется на волю", - отметил он.

Тиммерманс дал понять, что пока не ясно, как может выглядеть мирный план.

Китай пообещал мирную инициативу в первую годовщину российского вторжения. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь объявил, что "позиционный документ" по урегулированию войны касается уважения суверенитета и территориальной целостности, основ Устава ООН, учета законных интересов безопасности всех стран, а также поддержки всех усилий, направленных на мирное урегулирование.

Недавно Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу возможных поставок оружия из Китая в Россию. "Если американцы выходят с такой информацией, мы должны отнестись к ней серьезно", - сказал Тиммерманс, ссылаясь на заявления министра иностранных дел Энтони Блинкена. Если это произойдет, это будет иметь "серьезные последствия" для отношений с Китаем. Однако он надеется, что китайское руководство сдержит свое слово не поставлять оружие. После заявлений Блинкена Китай обвинил США в дезинформации.

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Подробнее о предложении Китая читайте в статье Мюнхен вне зоны комфорта: что меняют для Украины "мирный план" Китая и поддержка США.