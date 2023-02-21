У Києві співробітника білоруського КДБ засудили до 10 років за найманство – СБУ

В Україні засудили до 10 років ув'язнення за найманство представника білоруської спецслужби, який у складі російської приватної військової компанії "Редут" пішов воювати проти України.

Джерело: пресслужба СБУ, співрозмовник УП у правоохоронних органах, "Судовий репортер"

Деталі: За даними "Судового репортера", відповідний вирок виніс Шевченківський районний суд Києва громадянину Білорусі Максиму Зязюльчику 18 січня 2023 року.

Як уточнили УП в пресслужбі СБУ, наразі вирок набув законної сили.

За даними слідства, Зязюльчик (за даними УП, 2000 року народження) у лавах окупаційного угруповання брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України на Харківському і Краматорському напрямках.

У складі підрозділу "Ветерани" Зязюльчик на посаді кулеметника-ретранслятора у період з 21 липня по 25 серпня 2022 року утримував бойові позиції сил Російської федерації в окупованому останніми місті Ізюм Харківської області. До його обов’язків входили оборона пункту зв’язку та допомога зв’язківцям.

З 22 липня 2022 року Зязюльчик брав участь як найманець у воєнних діях біля населеного пункту Краснопілля Донецької області. Завданням групи було утримання позицій в лісосмузі "Дуби" (альтернативна назва — ліс "Бабочка"). Перебуваючи на позиції, 30 липня 2022 року Зязюльчик отримав поранення та до 24 серпня 2022 року перебував у розташуванні за постійним місцем дислокації ПВК "Редут" у місті Ізюм Харківської області.

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Незважаючи на поранення, 15 серпня 2022 року Зязюльчик у складі підрозділу "Ветерани" ПВК "Редут" був передислокований до села Сватове Луганської області, а в подальшому до села Коровій Яр Лиманського району Донецької області, де продовжував утримання позицій окупаційних військ.

Наприкінці вересня 2022 року Зязюльчик потрапив у полон Збройних сил України неподалік населеного пункту Яцківка Лиманського району Донецької області.

В СБУ зазначають, що затриманий одразу намагався видати себе за "рядового" бойовика і тим самим хотів приховати свою приналежність до білоруської спецслужби. Однак співробітники військової контррозвідки СБУ "розкололи" зловмисника і отримали від нього інформацію про поставлені завдання.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 10 років ув’язнення.

Як випливає з матеріалів суду, на засіданні обвинувачений визнав провину і повідомив, що шкодує про свої протиправні вчинки.

До обставин, що пом’якшують покарання cуд відніс щире каяття. Обставин, що обтяжують покарання, — встановлено не було.