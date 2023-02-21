В Киеве сотрудник белорусского КГБ приговорен к 10 годам за наемничество – СБУ

В Украине приговорили к 10 годам заключения за наемничество представителя белорусской спецслужбы, который в составе российской частной военной компании "Редут" пошел воевать против Украины.

Источник: пресс-служба СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах, "Судебный репортер"

Детали: По данным "Судебного репортера", соответствующий приговор вынес Шевченковский районный суд Киева гражданину Беларуси Максиму Зязюльчику 18 января 2023 года.

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Как уточнили УП в пресс-службе СБУ, сейчас приговор вступил в законную силу.

По данным следствия, Зязюльчик (по данным УП, 2000 года рождения) в рядах оккупационной группировки принимал активное участие в боевых действиях против Сил обороны Украины на Харьковском и Краматорском направлениях.

В составе подразделения "Ветераны" Зязюльчик в должности пулеметчика-ретранслятора в период с 21 июля по 25 августа 2022 года удерживал боевые позиции сил Российской Федерации в оккупированном последними городе Изюм Харьковской области. В его обязанности входили оборона пункта связи и помощь связистам.

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С 22 июля 2022 года Зязюльчик участвовал как наемник в военных действиях возле населенного пункта Краснополье Донецкой области. Задачей группы было удержание позиций в лесополосе "Дубы" (альтернативное название - лес "Бабочка"). Находясь на позиции, 30 июля 2022 года Зязюльчик получил ранение и до 24 августа 2022 года находился в расположении по постоянному месту дислокации ЧВК "Редут" в городе Изюм Харьковской области.

Несмотря на ранение, 15 августа 2022 года Зязюльчик в составе подразделения "Ветераны" ЧВК "Редут" был передислоцирован в село Сватово Луганской области, а в дальнейшем в село Коровий Яр Лиманского района Донецкой области, где продолжал удержание позиций оккупационных войск.

В конце сентября 2022 года Зязюльчик попал в плен Вооруженных сил Украины недалеко от населенного пункта Яцковка Лиманского района Донецкой области.

В СБУ отмечают, что задержанный сразу пытался выдать себя за "рядового" боевика и тем самым хотел скрыть свою принадлежность к белорусской спецслужбе. Однако сотрудники военной контрразведки СБУ "раскололи" злоумышленника и получили от него информацию о поставленных задачах.

По материалам Службы безопасности суд назначил ему 10 лет заключения.

Как следует из материалов суда, на заседании обвиняемый признал вину и сообщил, что сожалеет о своих противоправных поступках.

К обстоятельствам, смягчающим наказание суд отнес искреннее раскаяние. Обстоятельств, отягчающих наказание, - установлено не было.