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"Ніхто не атакує РФ": у США назвали абсурдними антизахідні звинувачення Путіна

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 14:22

У США відкинули заяви російського президента Владіміра Путіна про те, що Захід спровокував війну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

У своєму зверненні до нації у вівторок Путін заявив, що російське вторгнення в Україну було виправдане західними загрозами. Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван відреагував на це, засудивши "абсурдність" цієї промови.

"Ніхто не нападає на Росію. Існує певний абсурд в ідеї, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України або когось іншого", - сказав Джейк Салліван журналістам.

Попередньо анонсуючи виступ Джо Байдена, запланований на вівторок о 18:30 за київським часом з Королівського замку у Варшаві, Джейк Салліван сказав, що він "не буде викладати якийсь план припинення війни дипломатичним шляхом".

Замість цього він зосередиться на більш широкому уроці, який можна винести з війни в Україні, яку він вважає "точкою перегину" в глобальній боротьбі між демократіями і автократичними режимами.

У своєму виступі Джо Байден зосередиться на Україні, а також на "ширшій боротьбі, що триває між агресорами, які намагаються знищити фундаментальні принципи, і демократіями, які об'єднуються, щоб спробувати себе відстояти".

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Теми: СШАПутінРосія
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