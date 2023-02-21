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"Никто не атакует РФ": в США назвали абсурдными антизападные обвинения Путина

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 13:22

В США отвергли заявления российского президента Владимира Путина о том, что Запад спровоцировал войну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

В своем обращении к нации во вторник Путин заявил, что российское вторжение в Украину было оправдано западными угрозами. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отреагировал на это, осудив "абсурдность" этой речи.

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"Никто не нападает на Россию. Существует определенный абсурд в идее, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-то другого", - сказал Джейк Салливан журналистам.

Предварительно анонсируя выступление Джо Байдена, запланированное на вторник в 18:30 по киевскому времени из Королевского замка в Варшаве, Джейк Салливан сказал, что он "не будет излагать какой-то план прекращения войны дипломатическим путем".

Вместо этого он сосредоточится на более широком уроке, который можно извлечь из войны в Украине, которую он считает "точкой перегиба" в глобальной борьбе между демократиями и автократическими режимами.

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В своем выступлении Джо Байден сосредоточится на Украине, а также на "более широкой борьбе, продолжающейся между агрессорами, которые пытаются уничтожить фундаментальные принципы, и демократиями, которые объединяются, чтобы попытаться себя отстоять".

Темы: СШАПутинРосcия
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