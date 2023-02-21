Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Никто не атакует РФ": в США назвали абсурдными антизападные обвинения Путина

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 14:22

В США отвергли заявления российского президента Владимира Путина о том, что Запад спровоцировал войну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

В своем обращении к нации во вторник Путин заявил, что российское вторжение в Украину было оправдано западными угрозами. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отреагировал на это, осудив "абсурдность" этой речи.

"Никто не нападает на Россию. Существует определенный абсурд в идее, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-то другого", - сказал Джейк Салливан журналистам.

Предварительно анонсируя выступление Джо Байдена, запланированное на вторник в 18:30 по киевскому времени из Королевского замка в Варшаве, Джейк Салливан сказал, что он "не будет излагать какой-то план прекращения войны дипломатическим путем".

Вместо этого он сосредоточится на более широком уроке, который можно извлечь из войны в Украине, которую он считает "точкой перегиба" в глобальной борьбе между демократиями и автократическими режимами.

В своем выступлении Джо Байден сосредоточится на Украине, а также на "более широкой борьбе, продолжающейся между агрессорами, которые пытаются уничтожить фундаментальные принципы, и демократиями, которые объединяются, чтобы попытаться себя отстоять".

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: СШАПутинРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Финляндия передаст Украине три своих Leopard 2

обновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу: в области ПВО охотится на вражеский дрон

Зеленский проведет пресс-конференцию 24 февраля

Разведка Британии: от командующего силами РФ хотят "побед" под Угледаром, но это маловероятно

В Киев приехал премьер Испании

США могут обнародовать разведданные о планах Китая по поставкам оружия РФ – WSJ

Все новости...
США
Путин поручил подготовиться к ядерным испытаниям: говорит, что США создают новое оружие
Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях – Путин
В деле Болдуина отменили пункт, который грозил 5-летним заключением
Последние новости
12:43
Курс валют на 23 февраля: гривня сохраняет позиции по отношению к доллару и евро
12:36
Финляндия передаст Украине три своих Leopard 2
12:35
фотоСтоличный блогер "прикарманил" 340 тысяч донатов для ВСУ
12:32
Российские спецслужбы создали ЧВК "Ястреб", чтобы вытеснить наемников Пригожина - Генштаб
12:14
Россияне нанесли ракетный удар по Харьковщине: под завалами люди – ОВА
12:12
Развязанная Россией война отбросила Украину на 15 лет в вопросе преодоления бедности
12:01
В Мариуполе второй раз за сутки прогремели взрывы в районе завода Ильича – мэрия
11:53
Суд отказал ряду компаний в исках против Приватбанка по национализации
11:50
инфографикаВ годовщину большой войны 87% украинцев не готовы уступать свою землю
11:40
фото10°С мороза: как выглядит заснеженный Поп Иван утром
Все новости...