Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зброя союзників втричі знизила різницю потенціалів РФ і України в Чорному морі – командувач ВМС

Валентина РоманенкоВівторок, 21 лютого 2023, 13:47
Зброя союзників втричі знизила різницю потенціалів РФ і України в Чорному морі – командувач ВМС
Олексій Неїжпапа

Зброя, яку надали Києву міжнародні партнери, втричі знизила різницю потенціалів Росії та України у Чорному морі.

Джерело: командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа, якого цитує Military Media Center

Пряма мова: "Якщо порівнювати сили та засоби Чорноморського флоту РФ з ВМС ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення, то ті кораблі та підрозділи становили в середньому дванадцять до одного. На даний час у зв'язку з надходженням ракетних комплексів та іншого озброєння від країн партнерів, різниця цих потенціалів зменшилась в три рази.

Реклама:

Сьогодні, крім іншого, ми пильно стежимо за небом, збиваємо ракети, безпілотні літальні апарати та інший металобрухт російського та іранського виробництва".

Деталі: Неїжпапа зазначив, що всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем Військово-морських сил та інших підрозділів ЗСУ.

Теми: флотвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
флот
Спецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів
В АРМА заявили про неефективність управителя російськими кораблями: дає лише 90 тисяч на місяць
Росія не зможе заблокувати Чорне море – ISW
Останні новини
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення "жучка" у себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
Усі новини...
Реклама: