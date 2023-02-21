Зброя союзників втричі знизила різницю потенціалів РФ і України в Чорному морі – командувач ВМС

Зброя, яку надали Києву міжнародні партнери, втричі знизила різницю потенціалів Росії та України у Чорному морі.

Джерело: командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа, якого цитує Military Media Center

Пряма мова: "Якщо порівнювати сили та засоби Чорноморського флоту РФ з ВМС ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення, то ті кораблі та підрозділи становили в середньому дванадцять до одного. На даний час у зв'язку з надходженням ракетних комплексів та іншого озброєння від країн партнерів, різниця цих потенціалів зменшилась в три рази.

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Сьогодні, крім іншого, ми пильно стежимо за небом, збиваємо ракети, безпілотні літальні апарати та інший металобрухт російського та іранського виробництва".

Деталі: Неїжпапа зазначив, що всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем Військово-морських сил та інших підрозділів ЗСУ.