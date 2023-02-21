Оружие союзников втрое снизило разницу потенциалов РФ и Украины в Черном море – ВМС

Оружие, которое предоставили Киеву международные партнеры, втрое снизило разницу потенциалов России и Украины в Черном море.

Источник: командующий Военно-морских сил ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, которого цитирует Military Media Center

Прямая речь: "Если сравнивать силы и средства Черноморского флота РФ с ВМС ВСУ в начале широкомасштабного вторжения, то те корабли и подразделения составляли в среднем двенадцать к одному. В настоящее время в связи с поступлением ракетных комплексов и другого вооружения от стран партнеров, разница этих потенциалов уменьшилась в три раза.

Реклама:

Сегодня, помимо прочего, мы пристально следим за небом, сбиваем ракеты, беспилотные летательные аппараты и другой металлолом российского и иранского производства".

Детали: Неижпапа отметил, что все стратегические подступы к Одесской области под контролем Военно-морских сил и других подразделений ВСУ.