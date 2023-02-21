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Росіяни влучили у житловий будинок у Куп’янську: є поранений

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 21 лютого 2023, 14:58
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО, КИЇВСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Російські військові 21 лютого обстріляли житлові будинки на Харківщині – у Куп’янську отримала поранення одна людина.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram

Пряма мова: "Близько 13:00 окупанти вкотре обстріляли м. Куп’янськ. Ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок. 

На жаль, поранення отримав 68-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості".

Деталі: Крім того, росіяни обстріляли Дворічну та Вовчанськ. Синєгубов повідомляє, що ворог бив виключно по приватному житловому сектору. Пошкоджено кілька будинків.

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Теми: Харківська областьжертвивоєнні злочинивійна
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