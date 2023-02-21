Россияне попали в жилой дом в Купянске: есть раненый
Вторник, 21 февраля 2023, 13:58
Российские военные 21 февраля обстреляли жилые дома на Харьковщине – в Купянске получил ранения один человек.
Источник: глава Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram
Прямая речь: "Около 13:00 оккупанты в очередной раз обстреляли г. Купянск. Вражеский снаряд попал в частный жилой дом.
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К сожалению, ранения получил 68-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести".
Детали: Кроме того, россияне обстреляли Двуречную и Волчанск. Синегубов сообщает, что враг бил исключительно по частному жилому сектору. Повреждены несколько домов.