США про рішення Путіна розірвати ядерний договір: Прикро і безвідповідально

Рішення Росії призупинити дію договору з Вашингтоном про стратегічні наступальні озброєння (СНО) є "глибоко прикрим і безвідповідальним", але США залишаються готовими до обговорення цього питання.

Про це у вівторок заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

"Ми, як і раніше, готові говорити про обмеження стратегічних озброєнь з Росією в будь-який час, незалежно від того, що ще відбувається в світі або в наших відносинах", - сказав Блінкен.

Держсекретар США виступив після того, як президент Росії Владімір Путін оголосив про призупинення участі Москви в останньому договорі про контроль над озброєннями між двома головними ядерними державами світу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО.

Договір про стратегічні наступальні озброєння, який у 2021 році продовжили на п'ять років, залишається єдиним чинним між РФ і США договором у сфері контролю озброєнь.

Підписаний у 2010 році договір обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно.