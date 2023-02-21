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США про рішення Путіна розірвати ядерний договір: Прикро і безвідповідально

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 14:09

Рішення Росії призупинити дію договору з Вашингтоном про стратегічні наступальні озброєння (СНО) є "глибоко прикрим і безвідповідальним", але США залишаються готовими до обговорення цього питання.

Про це у вівторок заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

"Ми, як і раніше, готові говорити про обмеження стратегічних озброєнь з Росією в будь-який час, незалежно від того, що ще відбувається в світі або в наших відносинах", - сказав Блінкен.

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Держсекретар США виступив після того, як президент Росії Владімір Путін оголосив про призупинення участі Москви в останньому договорі про контроль над озброєннями між двома головними ядерними державами світу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО.

Договір про стратегічні наступальні озброєння, який у 2021 році продовжили на п'ять років, залишається єдиним чинним між РФ і США договором у сфері контролю озброєнь. 

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Підписаний у 2010 році договір обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. 

Теми: ПутінСШАядерна зброя
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