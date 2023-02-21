Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США о решении Путина разорвать ядерный договор: Досадно и безответственно

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 15:09

Решение России приостановить действие договора с Вашингтоном о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) является "глубоко досадным и безответственным", но США остаются готовыми к обсуждению этого вопроса.

Об этом во вторник заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

"Мы по-прежнему готовы говорить об ограничении стратегических вооружений с Россией в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США выступил после того, как президент России Владимир Путин объявил о приостановлении участия Москвы в последнем договоре о контроле над вооружениями между двумя главными ядерными державами мира.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении своего участия в договоре о СНВ.

Договор о стратегических наступательных вооружениях, который в 2021 году продлили на пять лет, остается единственным действующим между РФ и США договором в сфере контроля вооружений. 

Подписанный в 2010 году договор ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: ПутинСШАядерное оружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВоздушные силы показали немецкий Gepard на охоте

документ Трухин написал заявление о сложении мандата

Финляндия передаст Украине три своих Leopard 2

фотоСтоличный блогер "прикарманил" 340 тысяч донатов для ВСУ

обновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу: в области ПВО охотится на вражеский дрон

Зеленский проведет пресс-конференцию 24 февраля

Все новости...
Путин
"Никто не атакует РФ": в США назвали абсурдными антизападные обвинения Путина
Путин поручил подготовиться к ядерным испытаниям: говорит, что США создают новое оружие
Находится в "таёжном тупике": У Зеленского прокомментировали послание Путина
Последние новости
13:33
Медики спасли подростка из Бахмута, у которого осколок снаряда застрял возле сердца
13:26
Премьер Испании посетил Бучу и Ирпень: Россия не выиграет эту войну
13:23
Разведывательный дрон наведался в Киевскую область, ПВО приземлила – Игнат
13:19
Кризис стоимости жизни: Еврозона зафиксировала рекордную базовую инфляцию
13:04
обновлено от 13:10, видеоВ Крыму взломали радио "Газпрома" и пустили обращение Буданова
13:04
"Единственная цель российской дезинформации – создавать хаос" – посол Канады в Украине
13:00
видеоВоздушные силы показали немецкий Gepard на охоте
12:58
документ Трухин написал заявление о сложении мандата
12:54
38 танков и 55 БМП: Минобороны Чехии сообщило объем предоставленного Украине вооружения
12:43
Курс валют на 23 февраля: гривня сохраняет позиции по отношению к доллару и евро
Все новости...