США о решении Путина разорвать ядерный договор: Досадно и безответственно

Решение России приостановить действие договора с Вашингтоном о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) является "глубоко досадным и безответственным", но США остаются готовыми к обсуждению этого вопроса.

Об этом во вторник заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

"Мы по-прежнему готовы говорить об ограничении стратегических вооружений с Россией в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях", - сказал Блинкен.

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Госсекретарь США выступил после того, как президент России Владимир Путин объявил о приостановлении участия Москвы в последнем договоре о контроле над вооружениями между двумя главными ядерными державами мира.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении своего участия в договоре о СНВ.

Договор о стратегических наступательных вооружениях, который в 2021 году продлили на пять лет, остается единственным действующим между РФ и США договором в сфере контроля вооружений.

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Подписанный в 2010 году договор ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно.