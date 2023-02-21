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Кулеба дещо знає про "мирний план" Китаю, але хоче побачити його весь

"Українська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 15:29
Дмитро Кулеба, фото МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що голова канцелярії комісії ЦК Комуністичної партії Китаю з закордонних справ Ван Ї поділився з ним ключовими позиціями "мирного плану", який буде детально вивчений українською стороною після повного отримання тексту.

Джерело: Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики Жозепом Боррелем та генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кулеби: "Так, у нас була зустріч із топдипломатом Китаю Ван Ї, він поділився зі мною ключовими пунктами китайського "мирного плану". 

Ми з нетерпінням очікуємо отримати текст, оскільки це не те, де можна зробити висновки лише почувши, про що план. Потрібно дізнатися всі деталі. Щойно ми отримаємо документ, ми ретельно його вивчимо і зробимо висновки".

Деталі: Голова МЗС України наголосив, що ініційована президентом Володимиром Зеленським "формула миру" залишається основним пріоритетом.

Кулеба також зазначив, що всі дії Китаю в контексті російської агресії проти України мають бути націлені на захист принципу територіальної цілісності України.

Цьому передувало: Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс висловив застереження щодо мирної ініціативи, оголошеної Китаєм щодо війні в Україні.

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У понеділок "Bloomberg" із посиланням на європейських чиновників, імена яких не називають, повідомив, що китайський план мирного врегулювання війни РФ проти України містить заклики до припинення вогню та постачання Україні зброї.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, голова канцелярії комісії ЦК Компартії Китаю з закордонних справ Ван Ї зазначив, що Китай не хоче продовження "кризи" в Україні. "Ми не хочемо підливати масла у вогонь і не хочемо мати жодних вигод від кризи. Ми хочемо сприяти знаходженню миру, ми на стороні миру та діалогу", – додав він.

Ван Ї нагадав, що лідер Китаю Сі Цзіньпін ще на другий день повномасштабного вторгнення Росії пропонував, щоб Україна та РФ сіли та обговорили способи врегулювання "кризи". 

Він підтвердив позицію, що територіальна цілісність та принципи Статуту ООН мають дотримуватися, ядерна війна не має розпочатися і не може бути виграна, а атомні електростанції не мають бути під обстрілом, а також хімічна та біологічна зброя не має застосовуватися за жодних обставин.

Читайте також: Чим небезпечний для України "мирний план" Китаю

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Теми: КитайУкраїнамирКулеба Дмитро
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