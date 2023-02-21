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Кулеба кое-что знает о "мирном плане" Китая, но хочет увидеть его весь

"Украинская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 14:29
Кулеба кое-что знает о мирном плане Китая, но хочет увидеть его весь
Дмитрий Кулеба, фото МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И поделился с ним ключевыми позициями "мирного плана", который будет детально изучен украинской стороной после полного получения текста.

Источник: Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики Жозепом Боррелем и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Кулебы: "Да, у нас была встреча с топ-дипломатом Китая Ван И, он поделился со мной ключевыми пунктами китайского "мирного плана". 

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Мы с нетерпением ожидаем получить текст, поскольку это не то, где можно сделать выводы только услышав, о чем план. Нужно узнать все детали. Как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы".

Детали: Глава МИД Украины отметил, что инициированная президентом Владимиром Зеленским "формула мира" остается основным приоритетом.

Кулеба также отметил, что все действия Китая в контексте российской агрессии против Украины должны быть нацелены на защиту принципа территориальной целостности Украины.

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Этому предшествовало: Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил предостережения относительно мирной инициативы, объявленной Китаем относительно войны в Украине.

В понедельник "Bloomberg" со ссылкой на европейских чиновников, имена которых не называют, сообщил, что китайский план мирного урегулирования войны РФ против Украины содержит призывы к прекращению огня и поставке Украине оружия.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И отметил, что Китай не хочет продолжения "кризиса" в Украине. "Мы не хотим подливать масла в огонь и не хотим иметь никаких выгод от кризиса. Мы хотим способствовать нахождению мира, мы на стороне мира и диалога", – добавил он.

Ван И напомнил, что лидер Китая Си Цзиньпин еще на второй день полномасштабного вторжения России предлагал, чтобы Украина и РФ сели и обсудили способы урегулирования "кризиса". 

Он подтвердил позицию, что территориальная целостность и принципы Устава ООН должны соблюдаться, ядерная война не должна начаться и не может быть выиграна, а атомные электростанции не должны быть под обстрелом, а также химическое и биологическое оружие не должно применяться ни при каких обстоятельствах.

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Темы: КитайУкраинамирКулеба Дмитрий
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