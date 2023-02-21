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Кулеба кое-что знает о "мирном плане" Китая, но хочет увидеть его весь

"Украинская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 15:29
Дмитрий Кулеба, фото МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И поделился с ним ключевыми позициями "мирного плана", который будет детально изучен украинской стороной после полного получения текста.

Источник: Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики Жозепом Боррелем и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Кулебы: "Да, у нас была встреча с топ-дипломатом Китая Ван И, он поделился со мной ключевыми пунктами китайского "мирного плана". 

Мы с нетерпением ожидаем получить текст, поскольку это не то, где можно сделать выводы только услышав, о чем план. Нужно узнать все детали. Как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы".

Детали: Глава МИД Украины отметил, что инициированная президентом Владимиром Зеленским "формула мира" остается основным приоритетом.

Кулеба также отметил, что все действия Китая в контексте российской агрессии против Украины должны быть нацелены на защиту принципа территориальной целостности Украины.

Этому предшествовало: Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил предостережения относительно мирной инициативы, объявленной Китаем относительно войны в Украине.

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В понедельник "Bloomberg" со ссылкой на европейских чиновников, имена которых не называют, сообщил, что китайский план мирного урегулирования войны РФ против Украины содержит призывы к прекращению огня и поставке Украине оружия.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И отметил, что Китай не хочет продолжения "кризиса" в Украине. "Мы не хотим подливать масла в огонь и не хотим иметь никаких выгод от кризиса. Мы хотим способствовать нахождению мира, мы на стороне мира и диалога", – добавил он.

Ван И напомнил, что лидер Китая Си Цзиньпин еще на второй день полномасштабного вторжения России предлагал, чтобы Украина и РФ сели и обсудили способы урегулирования "кризиса". 

Он подтвердил позицию, что территориальная целостность и принципы Устава ООН должны соблюдаться, ядерная война не должна начаться и не может быть выиграна, а атомные электростанции не должны быть под обстрелом, а также химическое и биологическое оружие не должно применяться ни при каких обстоятельствах.

Читайте также: Чем опасен для Украины "мирный план" Китая

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Темы: КитайУкраинамирКулеба Дмитрий
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