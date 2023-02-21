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Десантники показали, як відбили нічний штурм окупантів під Мар'їнкою

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 21 лютого 2023, 15:41
Скрин з відео десантників

Російські окупанти намагались вночі штурмувати позиції українських десантників під Мар'їнкою – втратили людей, техніку та відступили.

Джерело: командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Telegram

Деталі: Ворог вдався штурму позицій десантників 79-ої бригади ДШВ ЗСУ. Колонна з 4-х одиниць техніки, що складалася з танка і трьох БМП, серед ночі несподівано почала швидкий рух в напрямку переднього краю українських сил оборони.

Десантники повідомляють, що таким чином ворог намагався застати їх зненацька, однак розвідка вчасно виявила противника і бійці прийняли бій.

Одна БМП-2 противника наїхала на міну і через пошкодження не могла продовжувати рух. Коли до неї під'їхала інша бойова машина піхоти для евакуації десанту, то її було знищено пострілом з протитанкового комплексу Javelin. 

На кадрах видно, як здетонував боєкомплект і бойовій машині відірвало башту.Пошкоджену БМП-2 противника добили влучними пострілами з гранатомету. 

ВІДЕО ДНЯ

Ворог відступив, втративши дві одиниці техніки разом з десантом.

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Теми: війнаДонецька область
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