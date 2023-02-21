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Десантники показали, как отбили ночной штурм оккупантов под Марьинкой

Татьяна ЛозовенкоВторник, 21 февраля 2023, 14:41
Десантники показали, как отбили ночной штурм оккупантов под Марьинкой
Скрин с видео десантников

Российские оккупанты пытались ночью штурмовать позиции украинских десантников под Марьинкой – потеряли людей, технику и отступили.

Источник: командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Telegram

Детали: Враг прибег к штурму позиций десантников 79-й бригады ДШВ ВСУ. Колонна из 4-х единиц техники, состоящая из танка и трех БМП, среди ночи неожиданно начала быстрое движение в направлении переднего края украинских сил обороны.

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Десантники сообщают, что таким образом враг пытался застать их врасплох, однако разведка вовремя обнаружила противника и бойцы приняли бой.

Одна БМП-2 противника наехала на мину и из-за повреждений не могла продолжать движение. Когда к ней подъехала другая боевая машина пехоты для эвакуации десанта, то она была уничтожена выстрелом из противотанкового комплекса Javelin.

На кадрах видно, как сдетонировал боекомплект и боевой машине оторвало башню. Поврежденную БМП-2 противника добили выстрелами из гранатомета. 

Враг отступил, потеряв две единицы техники вместе с десантом.

Темы: войнаДонецкая область
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