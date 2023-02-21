Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Десантники показали, как отбили ночной штурм оккупантов под Марьинкой

Татьяна ЛозовенкоВторник, 21 февраля 2023, 15:41
Скрин с видео десантников

Российские оккупанты пытались ночью штурмовать позиции украинских десантников под Марьинкой – потеряли людей, технику и отступили.

Источник: командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Telegram

Детали: Враг прибег к штурму позиций десантников 79-й бригады ДШВ ВСУ. Колонна из 4-х единиц техники, состоящая из танка и трех БМП, среди ночи неожиданно начала быстрое движение в направлении переднего края украинских сил обороны.

Десантники сообщают, что таким образом враг пытался застать их врасплох, однако разведка вовремя обнаружила противника и бойцы приняли бой.

Одна БМП-2 противника наехала на мину и из-за повреждений не могла продолжать движение. Когда к ней подъехала другая боевая машина пехоты для эвакуации десанта, то она была уничтожена выстрелом из противотанкового комплекса Javelin.

На кадрах видно, как сдетонировал боекомплект и боевой машине оторвало башню. Поврежденную БМП-2 противника добили выстрелами из гранатомета. 

ВИДЕО ДНЯ

Враг отступил, потеряв две единицы техники вместе с десантом.

Поддержите УП на Patreon

Темы: войнаДонецкая область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

документ, обновлено 12:58Рада забрала мандат у Трухина, он ранее написал заявление

видеоВоздушные силы показали немецкий Gepard на охоте

Финляндия передаст Украине три своих Leopard 2

фотоСтоличный блогер "прикарманил" 340 тысяч донатов для ВСУ

обновлено о 13:40Россияне нанесли ракетный удар по Харьковщине: попали в администрацию, под завалами люди

обновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу: в области ПВО охотится на вражеский дрон

Все новости...
война
Атаки "сотни самолетов РФ" на Киев не будет – Воздушные силы ВСУ
Россия не давала никаких гарантий относительно поездки Байдена в Киев - Салливан
Россияне попали в жилой дом в Купянске: есть раненый
Последние новости
14:04
Церковникам УПЦ МП суды уже вынесли 7 обвинительных приговоров – СБУ
14:02
Еврокомиссия запретила сотрудникам пользоваться TikTok
14:02
документ, обновлено 12:58Рада забрала мандат у Трухина, он ранее написал заявление
13:57
Mercedes-Benz в партнерстве с Google планируют создать "суперкомпьютеры" для авто
13:40
видеоПутин признался, что сам с трудом бы выслушал 2 часа своей болтовни
13:33
Медики спасли подростка из Бахмута, у которого осколок снаряда застрял возле сердца
13:26
Премьер Испании посетил Бучу и Ирпень: Россия не выиграет эту войну
13:23
Разведывательный дрон наведался в Киевскую область, ПВО приземлила – Игнат
13:19
Кризис стоимости жизни: Еврозона зафиксировала рекордную базовую инфляцию
13:04
обновлено от 13:10, видеоВ Крыму взломали радио "Газпрома" и пустили обращение Буданова
Все новости...