Україна, ЄС і НАТО домовились про координацію виробництва озброєнь для українських потреб

Україна, ЄС та НАТО домовилися створити координаційний механізм задля збільшення виробництва озброєнь для українських потреб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у вівторок в Брюсселі на першій в історії тристоронній зустрічі високого рівня Україна-ЄС-НАТО, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

Згідно з повідомленням, Україна, ЄС та НАТО об’єднують зусилля для збільшення обсягів виробництва зброї та боєприпасів для потреб Збройних Сил України та поповнення запасів союзників.

З цією метою сторони домовилися створити тристоронній координаційний механізм, який синхронізує роботу виробників, закупівельників і урядів.

Зустріч у Брюсселі відбулась за участі генерального секретаря Єнса Столтенберга та глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Головною темою переговорів стало посилення обороноздатності України.

Кулеба подякував країнам ЄС і НАТО за низку важливих рішень щодо допомоги Україні в сфері безпеки та закликав пришвидшити їхнє втілення.

"У нас спільна мета – відновити мир і стабільність у Європі. Для цього важлива перемога України, забезпечення наших військових усім необхідним у найкоротші терміни", - сказав міністр.

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Він також заявив, що новий тристоронній формат Україна-ЄС-НАТО працюватиме на постійній основі.

Кулеба також запропонував розпочати підготовку українських пілотів в рамках існуючих механізмів ЄС і НАТО.

Столтенберг за підсумками зустрічі заявив, що майбутнє України з євроатлантичною родиною і після війни потрібні будуть довгострокові домовленості для її безпеки.