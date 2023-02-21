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Україна, ЄС і НАТО домовились про координацію виробництва озброєнь для українських потреб

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 15:32

Україна, ЄС та НАТО домовилися створити координаційний механізм задля збільшення виробництва озброєнь для українських потреб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у вівторок в Брюсселі на першій в історії тристоронній зустрічі високого рівня Україна-ЄС-НАТО, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

Згідно з повідомленням, Україна, ЄС та НАТО об’єднують зусилля для збільшення обсягів виробництва зброї та боєприпасів для потреб Збройних Сил України та поповнення запасів союзників. 

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З цією метою сторони домовилися створити тристоронній координаційний механізм, який синхронізує роботу виробників, закупівельників і урядів.

Зустріч у Брюсселі відбулась за участі генерального секретаря Єнса Столтенберга та глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Головною темою переговорів стало посилення обороноздатності України.

Кулеба подякував країнам ЄС і НАТО за низку важливих рішень щодо допомоги Україні в сфері безпеки та закликав пришвидшити їхнє втілення.

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"У нас спільна мета – відновити мир і стабільність у Європі. Для цього важлива перемога України, забезпечення наших військових усім необхідним у найкоротші терміни", - сказав  міністр.

Він також заявив, що новий тристоронній формат Україна-ЄС-НАТО працюватиме на постійній основі.  

Кулеба також запропонував розпочати підготовку українських пілотів в рамках існуючих механізмів ЄС і НАТО.

Столтенберг за підсумками зустрічі заявив, що майбутнє України з євроатлантичною родиною і після війни потрібні будуть довгострокові домовленості для її безпеки.

Теми: ЄСНАТОУкраїназброя
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