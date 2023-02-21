Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина, ЕС и НАТО договорились о координации производства вооружений для украинских нужд

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 15:32

Украина, ЕС и НАТО договорились создать координационный механизм для увеличения производства вооружений для украинских нужд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник в Брюсселе на первой в истории трехсторонней встречи высокого уровня Украина-ЕС-НАТО, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Согласно сообщению, Украина, ЕС и НАТО объединяют усилия для увеличения объемов производства оружия и боеприпасов для нужд Вооруженных Сил Украины и пополнения запасов союзников.

Реклама:

С этой целью стороны договорились создать трехсторонний координационный механизм, который синхронизирует работу производителей, закупщиков и правительств.

Встреча в Брюсселе состоялась при участии генерального секретаря Йенса Столтенберга и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Главной темой переговоров стало усиление обороноспособности Украины.

Кулеба поблагодарил страны ЕС и НАТО за ряд важных решений по помощи Украине в сфере безопасности и призвал ускорить их воплощение.

ВИДЕО ДНЯ

"У нас общая цель - восстановить мир и стабильность в Европе. Для этого важна победа Украины, обеспечение наших военных всем необходимым в кратчайшие сроки", - сказал министр.

Он также заявил, что новый трехсторонний формат Украина-ЕС-НАТО будет работать на постоянной основе.

Кулеба также предложил начать подготовку украинских пилотов в рамках существующих механизмов ЕС и НАТО.

Столтенберг по итогам встречи заявил, что будущее Украины с евроатлантической семьей и после войны нужны будут долгосрочные договоренности для ее безопасности.

Темы: ЕСНАТОУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
ЕС
Венгерское вето: в ЕС не пришли к согласию по поводу 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием
Профильный еврокомиссар – за продолжение запрета агроэкспорта из Украины
ЕС призывает страны-члены прекратить закупку СПГ в России
Последние новости
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
Все новости...
Реклама: