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Україна ще чекає на чверть обіцяних важких озброєнь Заходу - дослідження

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 15:57

Згідно з аналізом Кільського інституту світової економіки (IfW), Україна ще не отримала щонайменше чверті важкого озброєння, яке пообіцяв надати Захід. 

Про це RND розповів експерт IfW Андре Франк, повідомляє "Європейська правда".

"Країни-донори наразі поставили Україні від 65 до 75% обіцяного важкого озброєння", - сказав Франк. IfW регулярно публікує свій Ukraine Support Tracker, який аналізує зобов'язання країн Заходу щодо допомоги Україні. 

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Поставки танків європейськими країнами та США, анонсовані після зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня, не включені в оновлене дослідження Ukraine Support Tracker.

Згідно з новим звітом IfW, США випередили Європейський Союз та його найбільшу економіку, Німеччину, у наданні допомоги Україні. Згідно з дослідженням, Сполучені Штати пообіцяли надати підтримку Україні з січня 2022 року на суму 73 мільярди євро, а ЄС - 54,9 мільярда євро. 

"Американці задають темп у підтримці України. Нерішучість європейців у перший рік війни - дивовижне явище, тим більше, що фінансові ресурси можна швидко мобілізувати", - сказав експерт IfW Крістоф Требуш. 

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За його словами, про це свідчить, наприклад, обсяг фінансової допомоги, яку уряди надали для пом'якшення цінового шоку в своїх країнах. Лише Німеччина оголосила про виділення понад 250 мільярдів євро субсидій з початку минулого року, щоб пом'якшити зростання цін на енергоносії для споживачів і компаній. 

Коли йдеться про обсяг військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, Німеччина посідає третє місце після США та Великої Британії. Однак, якщо взяти до уваги витрати на біженців з України, то Німеччина займає другу сходинку.

За даними Німецького інституту економічних досліджень (DIW), повномасштабне вторгнення Росії в Україну й зростання цін на енергоносії, яке воно спричинило, коштували економіці ФРН близько 100 мільярдів доларів, або 2,5% валового внутрішнього продукту.

Теми: ЗахідУкраїназброя
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