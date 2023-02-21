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Украина еще ждет четверть обещанных тяжелых вооружений от Запада - исследование

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 16:57

Согласно анализу Кильского института мировой экономики (IfW), Украина еще не получила по меньшей мере четверть тяжелого вооружения, которое пообещал предоставить Запад.

Об этом RND рассказал эксперт IfW Андре Франк, сообщает "Европейская правда".

"Страны-доноры пока поставили Украине от 65 до 75% обещанного тяжелого вооружения", - сказал Франк. IfW регулярно публикует свой Ukraine Support Tracker, который анализирует обязательства стран Запада по помощи Украине.

Поставки танков европейскими странами и США, анонсированные после встречи в формате "Рамштайн" 20 января, не включены в обновленное исследование Ukraine Support Tracker.

Согласно новому отчету IfW, США опередили Европейский Союз и его крупнейшую экономику, Германию, в оказании помощи Украине. Согласно исследованию, Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Украине с января 2022 года на сумму 73 миллиарда евро, а ЕС - 54,9 миллиарда евро.

"Американцы задают темп в поддержке Украины. Нерешительность европейцев в первый год войны - удивительное явление, тем более, что финансовые ресурсы можно быстро мобилизовать", - сказал эксперт IfW Кристоф Требуш.

По его словам, об этом свидетельствует, например, объем финансовой помощи, которую правительства предоставили для смягчения ценового шока в своих странах. Только Германия объявила о выделении более 250 миллиардов евро субсидий с начала прошлого года, чтобы смягчить рост цен на энергоносители для потребителей и компаний.

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Когда речь идет об объеме военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, Германия занимает третье место после США и Великобритании. Однако, если принять во внимание расходы на беженцев из Украины, то Германия занимает второе место.

По данным Немецкого института экономических исследований (DIW), полномасштабное вторжение России в Украину и вызванный им рост цен на энергоносители стоили экономике ФРГ около 100 миллиардов долларов, или 2,5% валового внутреннего продукта.

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Темы: ЗападУкраинаоружие
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