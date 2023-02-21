Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина еще ждет четверть обещанных тяжелых вооружений от Запада - исследование

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 15:57

Согласно анализу Кильского института мировой экономики (IfW), Украина еще не получила по меньшей мере четверть тяжелого вооружения, которое пообещал предоставить Запад.

Об этом RND рассказал эксперт IfW Андре Франк, сообщает "Европейская правда".

"Страны-доноры пока поставили Украине от 65 до 75% обещанного тяжелого вооружения", - сказал Франк. IfW регулярно публикует свой Ukraine Support Tracker, который анализирует обязательства стран Запада по помощи Украине.

Реклама:

Поставки танков европейскими странами и США, анонсированные после встречи в формате "Рамштайн" 20 января, не включены в обновленное исследование Ukraine Support Tracker.

Согласно новому отчету IfW, США опередили Европейский Союз и его крупнейшую экономику, Германию, в оказании помощи Украине. Согласно исследованию, Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Украине с января 2022 года на сумму 73 миллиарда евро, а ЕС - 54,9 миллиарда евро.

"Американцы задают темп в поддержке Украины. Нерешительность европейцев в первый год войны - удивительное явление, тем более, что финансовые ресурсы можно быстро мобилизовать", - сказал эксперт IfW Кристоф Требуш.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, об этом свидетельствует, например, объем финансовой помощи, которую правительства предоставили для смягчения ценового шока в своих странах. Только Германия объявила о выделении более 250 миллиардов евро субсидий с начала прошлого года, чтобы смягчить рост цен на энергоносители для потребителей и компаний.

Когда речь идет об объеме военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, Германия занимает третье место после США и Великобритании. Однако, если принять во внимание расходы на беженцев из Украины, то Германия занимает второе место.

По данным Немецкого института экономических исследований (DIW), полномасштабное вторжение России в Украину и вызванный им рост цен на энергоносители стоили экономике ФРГ около 100 миллиардов долларов, или 2,5% валового внутреннего продукта.

Темы: ЗападУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Запад
Орбан упрекнул Запад касательно Украины: Украинцы умирают, а мы их финансируем
Залужный договорился с партнерами сосредоточиться на дронах для Украины
Эрдоган заявил, что возобновление "зернового соглашения" зависит от выполнения Западом своих "обещаний"
Последние новости
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
Все новости...
Реклама: