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Макрон: заяви РФ про економічні успіхи – це пропаганда

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 17:31

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок назвав "пропагандою" повідомлення офіційної російської статистики про те, що економічний спад у РФ виявився не таким сильним, як прогнозувалось.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, Макрон сказав під час відвідин найбільшого в Європі оптового ринку Rungis у північному французькому департаменті Валь-де-Марн.

Президента Франції попросили прокоментувати опубліковані напередодні дані російського статистичного відомства "Росстат", згідно з яким скорочення російського валового внутрішнього продукту у 2022 році становило 2,1% – попри масштабні санкції.

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"Вони заробляють гроші на газі, який продають іншим, але решта економіки дуже страждає. Тому я абсолютно не вірю цим числам", – заявив Макрон.

За його словами, російська статистика – "це пропаганда, це країна, яка вже не є демократичною, вільною країною, з незалежним інститутом (статистики)". "Це вони кажуть (що падіння становить) 2%, я кажу, що це набагато більше", – додав президент Франції.

Макрон також підкреслив, що "сотні тисяч молодих людей… виїхали (з Росії), бо не були мобілізовані", і що росіяни "втратили багато можливостей" під економічним кутом зору.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на початку січня президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції Європейського Союзу, які були запроваджені щодо Росії після вторгнення в Україну, на десятиліття відправлять її економіку у рецесію.

Напередодні високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що десятий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Теми: ФранціяРосіяМакрон
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