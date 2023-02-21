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Макрон: заяви РФ про економічні успіхи – це пропаганда

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 18:31

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок назвав "пропагандою" повідомлення офіційної російської статистики про те, що економічний спад у РФ виявився не таким сильним, як прогнозувалось.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, Макрон сказав під час відвідин найбільшого в Європі оптового ринку Rungis у північному французькому департаменті Валь-де-Марн.

Президента Франції попросили прокоментувати опубліковані напередодні дані російського статистичного відомства "Росстат", згідно з яким скорочення російського валового внутрішнього продукту у 2022 році становило 2,1% – попри масштабні санкції.

"Вони заробляють гроші на газі, який продають іншим, але решта економіки дуже страждає. Тому я абсолютно не вірю цим числам", – заявив Макрон.

За його словами, російська статистика – "це пропаганда, це країна, яка вже не є демократичною, вільною країною, з незалежним інститутом (статистики)". "Це вони кажуть (що падіння становить) 2%, я кажу, що це набагато більше", – додав президент Франції.

Макрон також підкреслив, що "сотні тисяч молодих людей… виїхали (з Росії), бо не були мобілізовані", і що росіяни "втратили багато можливостей" під економічним кутом зору.

Нагадаємо, на початку січня президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції Європейського Союзу, які були запроваджені щодо Росії після вторгнення в Україну, на десятиліття відправлять її економіку у рецесію.

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Напередодні високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що десятий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

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Теми: ФранціяРосіяМакрон
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